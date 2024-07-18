楊文科護竹北天坑被起訴！「豐采520」房價3年翻倍　建商黑歷史曝

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豐采520銷售近6成 成交單價3年翻倍！從3字頭變6字頭
捲入偷工減料、官商護航的「豐采520」建案，基地位置在自強北路、勝利一路，就在竹北喜來登正對面，四面臨路全街廓開發，32樓SRC鋼骨地標，規劃住宅與辦公大樓，為當地指標大案，規劃有套房及2~3房型，總戶數890戶。
《NOWnews今日新聞》記者查詢實價登錄，發現豐采520自2018年8月至2022年3月共有532筆交易資料，扣除辦公室交易，住宅成交單價落在31.2萬~62.2萬，總價則是570萬~2895萬元，爆發天坑事件後至今已經沒有實登交易資訊。
豐采520目前仍未復工，但二手市場上出現31筆待售物件，其中53坪30樓高樓層戶開價3880萬元求售，扣除200萬車位價金與坪數後，每坪單價約81.3萬元，考驗買家勇氣與口袋深度。
豐采520建商前科累累 專家揭其黑歷史
去年豐采520接連發生天坑事件後，房產達人Sway與時代力量新竹市黨部主任委員邱顯智曾合開記者會，揭露建商「豐邑建設」前科累累。
邱顯智指出，豐采520不是豐邑建設第一個發生坍塌的建案，2015年竹北「浩瀚一品」工地連3天塌3次，工地變深達5層樓、足球場大小的超級大坑洞，甚至董事長劉樹居正是蓋出921台中全倒、奪走28條人命建案「東勢王朝」豪隆建設的負責人。
Sway指出，1999年9月21日地震，在102秒的嚴重搖晃下，台中東勢的王朝大樓從原本14層高，一下子折斷，整棟倒塌。65個住戶有超過半數都埋在地下，更導致28人死亡。而王朝大樓豪隆建設的負責人劉樹居，就是豐邑建設現任的董事長。