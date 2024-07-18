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楊文科護竹北天坑被起訴！「豐采520」房價3年翻倍　建商黑歷史曝

▲豐邑建設竹北建案「豐采520」去年4月接連發生多起天坑事件，曾害一輛新車價212萬元起的特斯拉Model Y整車掉進坑洞裡。 （圖／翻攝記者爆料網）
▲豐邑建設竹北建案「豐采520」去年4月接連發生多起天坑事件，曾害一輛新車價212萬元起的特斯拉Model Y整車掉進坑洞裡。 （圖／翻攝記者爆料網）

記者徐銘穗/綜合報導

豐邑機構新竹縣竹北「豐采520」建案，去年4月間接連發生多起工地塌陷的「天坑」事件。新竹地檢署近日偵結，認定豐邑機構為省2億擋土費用支出，偷工減料釀成基地及周邊道路共8次坍塌，並查出新竹縣長楊文科等12人涉嫌貪汙。據悉，該建案規畫890戶，從2019年開始銷售，至今已有532筆實價登錄，驚人的是，房價過去3年來漲勢凶猛，成交單價從最低31.2萬漲至最高62.2萬，1坪貴31萬元，幾乎翻倍。建商黑歷史也再度曝光。

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新竹地檢署昨（18）將楊文科依涉貪污罪嫌起訴，並將豐邑機構負責人劉樹居、豐邑機構總經理邱崇喆等人依違反建築法及公共危險等罪起訴。對此，豐邑機構發出聲明，強調前後已追加超過2億多元的工程款改變工法確保周邊道路安全，檢調陳述諸多不實，盼司法釐清真相還清白。

豐采520銷售近6成　成交單價3年翻倍！從3字頭變6字頭

捲入偷工減料、官商護航的「豐采520」建案，基地位置在自強北路、勝利一路，就在竹北喜來登正對面，四面臨路全街廓開發，32樓SRC鋼骨地標，規劃住宅與辦公大樓，為當地指標大案，規劃有套房及2~3房型，總戶數890戶。

《NOWnews今日新聞》記者查詢實價登錄，發現豐采520自2018年8月至2022年3月共有532筆交易資料，扣除辦公室交易，住宅成交單價落在31.2萬~62.2萬，總價則是570萬~2895萬元，爆發天坑事件後至今已經沒有實登交易資訊。

豐采520目前仍未復工，但二手市場上出現31筆待售物件，其中53坪30樓高樓層戶開價3880萬元求售，扣除200萬車位價金與坪數後，每坪單價約81.3萬元，考驗買家勇氣與口袋深度。

▲豐采520工地今天凌晨擅自動工遭縣府下令該建商在新竹縣的所有建案即刻起無限期停工。（圖／新竹縣政府提供）
▲豐采520工地與周遭道路去年一共發生8起坍陷，曾遭新竹縣政府勒令停工。（圖／新竹縣政府提供）
豐采520建商前科累累　專家揭其黑歷史

去年豐采520接連發生天坑事件後，房產達人Sway與時代力量新竹市黨部主任委員邱顯智曾合開記者會，揭露建商「豐邑建設」前科累累。

邱顯智指出，豐采520不是豐邑建設第一個發生坍塌的建案，2015年竹北「浩瀚一品」工地連3天塌3次，工地變深達5層樓、足球場大小的超級大坑洞，甚至董事長劉樹居正是蓋出921台中全倒、奪走28條人命建案「東勢王朝」豪隆建設的負責人。

Sway指出，1999年9月21日地震，在102秒的嚴重搖晃下，台中東勢的王朝大樓從原本14層高，一下子折斷，整棟倒塌。65個住戶有超過半數都埋在地下，更導致28人死亡。而王朝大樓豪隆建設的負責人劉樹居，就是豐邑建設現任的董事長。

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