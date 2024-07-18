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金價衝高能追嗎？專家估仍有利多頭　想波段獲利拉回這價位再進場

▲國際金價衝高後，拉回在高檔震盪，此時該不該追高呢？專家建議，若想波段獲利等有明顯拉回再進場。（圖／記者顏真真攝）
▲國際金價衝高後，拉回在高檔震盪，此時該不該追高呢？專家建議，若想波段獲利等有明顯拉回再進場。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國際黃金價格每盎司衝上2483美元新高後，目前在2467美元附近高檔震盪，此時該不該趁勢進場呢？外匯專家李其展今（18）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，雖然金價有望拉回後再衝高，但由於波段已漲多，追高適合風險承受度較高的投資人，想波段獲利的人，建議等有較明顯拉回再承接，2275美元至2300美元附近是波段投資人比較好的進場點。

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雖然市場預期川普再當選下屆美國總統機率高，市場擔心加徵關稅不利通膨，加上近日川普受訪時還放話，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢，引發市場震盪，不過，李其展分析，推升這波金價走揚主要原因還是美國9月可望降息，還有美元走弱所致。

當然，川普若當選，市場擔心提高關稅，恐讓通膨再加劇，但從目前市場預期9月降息機率升高來看，李其展認為，從市場表現來看，市場對通膨回升的預期沒那麼強，反而預期川普當選後，可能擴大支出、財政赤字，對美元不信任。

對於金價衝上2483美元後拉回，李其展表示，由於金價短線漲多，追高風險較高，較適合風險承受度較高的投資人，若想波段獲利的人，建議等有明顯拉回，拉回至2275美元至2300美元附近，才是比較好的進場時點。

不過，李其展預期，金價還是有可能再創新高，目前仍有利多頭，就過去金價走勢來看，金價衝一大波後，就會拉回一下，然後再往前衝。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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