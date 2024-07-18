瀏覽器之爭！蘋果Safari廣告暗酸Chrome？Google一句話反擊
手機、電腦瀏覽器以Google的Chrome和蘋果（Apple）的Safari為最大宗，其中，前者坐擁瀏覽器市占率第1的寶座，根據數據統計工具Statcounter資料顯示，在2024年6月行動平台瀏覽器市占中Google Chrome達66.98%，蘋果Safari則是22.81%。
記者鄭妤安/台北報導
然而，Chrome的隱私爭議為人詬病，且長久以來未見改善。蘋果近日發布一則廣告，被認為是在暗指用Chrome瀏覽，如同一堆被監視器監視，雖然未指名暗諷對象就是Chrome，但畢竟在iPhone上，2大瀏覽器合併市占率超過90%。
外媒《The Information》的報導甚至猜測，目前30%的iPhone用戶將Chrome作為預設瀏覽器，Google希望將這一比例提高到50%，而蘋果為了不想失去對iPhone瀏覽器多數使用的控制權，似乎已經制定了一項計劃。
《Tom’s Guide》的報導提到，Chrome對追蹤cookie相當渴望，且「無痕模式」無法絕對保密，蘋果藉由這2大弱點來推廣Safari，最新的「Privacy on iPhone」廣告影片中強調使用者的瀏覽紀錄正在被監看，而iPhone上的Safari能夠幫阻止一切。
對於蘋果的廣告煽動，Google發言人回應，Chrome的構建目標是保證用戶的數據安全，並為使用者帶來客製化的體驗，相信用戶保有對數據的控制。