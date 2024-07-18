性侵案延燒！原址托嬰中心遭潑漆 蔣萬安：家長憤怒感同身受
台北市信義區某幼兒園於2022年至2023年間，爆發園長之子涉嫌性侵十多名幼童，爆出性侵案的幼兒園原址昨日深夜遭人噴漆，遭不明人士噴上紅漆、白漆，還斗大寫著「性侵幼兒」。台北市長蔣萬安今（18）日表示，「家長的憤怒跟擔憂我們也都感同身受」，對於能否揭露狼師姓名，喊話中央能夠統籌NCC（國家通訊傳播委員會）、衛服部及監察院，擬定更明確的規範出來。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席2024 TRENDY TAIPEI潮臺北起跑記者會，會前接受聯訪。媒體問幼兒園的相關機構是被民眾潑漆，市長會樂見嗎?另外有市議員說，教育局第一時間回應說萬一小朋友第一時間講錯了，恐形成誣告，議員覺得很荒謬？蔣萬安回應說，對於發生幼兒園這樣性侵的案件，都感到非常的痛心，家長的憤怒跟擔憂也都感同身受。
蔣萬安說，所以市府也將當時處理的過程本於事實還原，讓大家清楚瞭解。所以從去年7月市府如何處置，而在另外一個前年案子，第一時間行政上怎麼處置，但那個案子確實司法也介入，警察也調查，最後該案全案偵查終結，是不起訴處分。
蔣萬安說，但是另外第二次通報，接獲通報馬上做處理，而該行為人也已經被羈押。所以這個部分都還原清楚，市府也希望在適用法規上，就這次事件，中央能夠統籌NCC、衛服部及監察院，擬定更明確的規範出來。
※【NOWnews 今日新聞
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