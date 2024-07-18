人才留住了！在台工作港澳生「3年增30%」 資通、醫療等行業居多
國內人才需求有增無減，但隨勞動部放寬外籍人士留台就業相關機制，港澳畢業生工作人數110年至今年5月底止成長率達30.42％，他們在學時期多半就讀設計、文創相關領域，以及醫藥、會計等科系，以利未來報考國考證照，畢業後則多半投入專業、科學及技術服務業，以及出版影音及資通訊業，還有醫療保健及社會工作服務業等5大領域。
記者林則澄／台北報導
勞動部為了留住更多外籍畢業生在台就業，今年公告修正《外國人從事就業服務法》部分條文以及評點機制，欲將社會工作師列為專門性或技術性工作，並且增加財稅金融服務、製造行業工作內容，成為外籍學生就業選項。升學平台大學問表示，港澳畢業生在台工作人數最多的5大領域，包括「專業、科學及技術服務業」、「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」、「出版影音及資通訊業」、「醫療保健及社會工作服務業」。
另一方面，陸委會也為幫助港澳生了解台灣各行業就業環境，辦理「2024台港澳學生職涯啟航培訓營」，課程涵蓋設計、媒體傳播、觀光整合、文化創意等產業領域。大陸委員會港澳蒙藏處組長李晉梅指出，透過各項配套輔導措施，可以提供港澳學生更多就業選擇。
李晉梅更進一步表示，勞動部公告僑外生留台工作評點新制，增列採計教育部認定的實習經驗，並且調整在校就讀期間領取政府提供的獎學金或成績達前30%者的分項配分以及總分，分項配分是由10點升至20點，總分則由原先190點調升至200點，達到70點即符合資格，這樣的制度嘉惠更多有心在台發展的港澳畢業生。
大學問執行長魏佳卉指出，評點機制放寬，除了提高目前港澳畢業生留台工作意願，也會吸引更多港澳同學來台就學，而從港澳同學選擇的科系來看，多以適合未來在台就業的科系為主，包括未來可報考國考證照的醫藥、法律、會計與資通訊熱門科系，以及最受青睞的媒體、設計、文創相關領域。