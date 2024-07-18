「韓國瑜是政壇九命怪貓」 洪申翰曝他對1事不熟悉：有一點失望
第11屆立法院第1會期昨日正式結束，立法院長韓國瑜表示，這個會期總共通過了55個議案，包括保障人民權益、打擊詐騙、保護海洋生態等，相當不錯成績單。對此，民進黨立委洪申翰表示，他覺得韓國瑜是台灣政壇的九命怪貓，並認為這個會期朝野的議事攻防確實比過去4年來得激烈很多，若韓國瑜可以更熟悉議事主持、更中立，紛爭可能不會那麼激烈。
記者王德蓉／綜合報導
洪申翰今（18）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，他覺得韓國瑜是台灣政壇的九命怪貓，韓國瑜很早就擔任過立法委員，曾說過自己有一段荒唐期，之後又選上了高雄市長，經歷了罷免後，竟又當上了立法院長，「我覺得就九命怪貓」。
洪申翰說，韓國瑜這次擔任立法院長，朝野都對他期待很深，一開始韓國瑜的聲望確實也是蠻高的；可是從會期開始到結束，經歷了4、5個月，他中間一度對韓國瑜有一點失望，感覺到他對議事的主持不是太熟悉，也因此造成朝野在議事攻防上，多了一些紛爭。洪申翰說，他尊重韓國瑜認為這個會期成績不錯，但以前4年來看，總共過了782個議案，平均每個會期是100個議案，不過因為這是第一會期，原本法案就會比較少，所以加加減減來說，朝野都還可以再加強。
洪申翰也提及，這個會期朝野的議事攻防確實比過去4年來得激烈很多，包括肢體衝突等，他認為，如果韓國瑜可以對議事主持更加熟悉、更加中立，這段時間的紛爭不會那麼激烈。