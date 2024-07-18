高雄市民記得儲水！7/25「3地區」停水到晚上8點　影響範圍一次看

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起：2024年7月25日8:30
迄：2024年7月25日20:00
停水地區：大寮區/大寮、山頂、永芳、光武、會社、三隆、上寮、中興、江山、忠義、琉球、翁園、溪寮、義和、和發產業園區(和春基地)、萬大工業區。鳳山區/東門、鳳東、誠德、誠信、誠智。大樹區/九曲里。
停水時間：
起：2024年7月25日8:30
迄：2024年7月25日22:00（大寮部分地區停水至晚間10點）
停水地區：大寮區/大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊一帶、山頂國小一帶、進學路(衛生所以上高地區)、正氣路、中山工商
降壓時間：
起：2024年7月25日8:30
迄：2024年7月25日22:00
降壓地區：大寮區/中庄里、前庄里。
停水注意事項！3個階段一次看
停水前：
請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
停水期間：
停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。
建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。
復水後：
自來水公司於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。
確認相關停復水進度，可至停水查詢系統（點此連結）查詢。