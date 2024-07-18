暑假出國換SIM卡想繼續用LINE 只要沒收「1簡訊」原帳號放心用
暑假是出國旺季，出國還是要用LINE報平安或上臉書打卡、用IG Po美照，因此往往大家下飛機後就開始開漫遊、換SIM卡或是設定eSIM，但久久沒出國不免疑問「換了SIM卡，原本帳號就會被洗掉嗎？」有鑑於此，官方提供出國LINE的使用大補帖，讓用戶可以安心使用。
記者周淑萍/綜合報導
出國旅遊使用網路，最常使用的方式包含了使用原本的門號開通漫遊，或是更換當地的電信商的SIM卡、或是連接上Wi-Fi機。沒有換手機或是將LINE登出，導致需要接收「簡訊認證碼」的情況底下，只要有網路都可以繼續使用LINE，原有的好友名單及訊息紀錄，都不會因短期更換SIM卡而消失。
如果長期在國外，需要更換為國外電話號碼的用戶，若想變更的電話號碼是日本、泰國、香港、韓國的電話號碼，官方建議，先將原帳號綁定電子郵件帳號+密碼並進行備份，重新安裝LINE後，以新電話號碼登入，輸入變更「國家與新電話號碼」，就能用原本的帳號持續使用，基礎使用介面並不會產生改變，但依據使用環境不同，部分裝置可能顯示為「新聞」而非「TODAY」，且某些功能與服務可能只在特定的地區提供。如果變更設定不是上述的地區電話號碼就需要重新註冊。
《NOWnews》記者整理LINE資料會被洗掉的通常有下列兩種情況：
▪︎換手機：同一帳號登入不同手機，在沒有備份情況底下，即便是相同作業系統也無法將全數資料恢復。
▪︎換不同系統手機：像是從原本的iPhone手機換到Android手機上登入，僅可保留近14天內的聊天記錄。