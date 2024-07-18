台積電跌破千元大關！他急問「適合進場撿便宜嗎？」一票狂勸歐印
受到台積電ADR下挫近8%影響，台積電今（18）日股價開盤便跳空跌破1000元大關，跌到988元，下跌42元，市值縮水近1兆元。但台積電下跌也讓不少網友好奇，現在的時機點適合進場嗎？是不是可以撿便宜？對此有網友認為「這種急殺的最好撿了，最後都會漲上去」，但也有網友認為，「今天跳空下跌第一天，我覺得還是觀望比較好」。
記者魏妤庭／台北報導
台積電早上開盤就跳空跌破1000元大關，一度跌到988元，但接近收盤前開低走高，回到1000元大關。台積電這波跳空，引發不少網友討論，有網友看完台積電ADR下挫，就問「早上開盤適合進場撿便宜嗎？」，並提到自己手上有增貸的現金，如果是長期存股族，是不是進場撿便宜的好時機？
此PO文一出，有不少網友一面倒勸買，並表示「這種急殺的最好撿了，最後都會漲上去」、「終於等到了，先恭喜你準備賺錢」、「給你上車還不懂得把握，那就會繼續空手哭哭」、「趁現在打折，不然等等要跟不上了」、「不然要等法說完再來追高？」、「法說會開完就漲了啦，早盤趁恐慌歐印爽賺」。
但也有網友提醒「要撿也等止跌回穩在撿」、「撿玻璃還是撿便宜」、「先讓子彈飛一下」、「等法說會結束再說」、「今天跳空下跌第一天，我覺得還是觀望比較好」、「還沒吞噬缺口之前跌勢不變」、「才跌一天你就急著要進場買..多等個幾天看看好嗎？」。
由於原PO提到以存股概念問要不要進場撿便宜，也讓部分網友點出盲點表示，「你自己都說要存股了 怎麼還會看價位」、「你是不是不太懂60台GG存股族的策略」。
※【NOWnews 今日新聞
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