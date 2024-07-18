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穿耳洞反覆化膿！痊癒後「腫出2公分肉球」　醫示警：3類人易生疤

▲愛美之心不分性別人人皆有，但有女子穿完耳洞1年後竟發現，傷口部位突出一個2公分的球狀腫塊。（示意圖／Pixabay）
▲愛美之心不分性別人人皆有，但有女子穿完耳洞1年後竟發現，傷口部位突出一個2公分的球狀腫塊。（示意圖／Pixabay）

記者林則澄／台北報導

俗話說「佛要金裝，人要衣裝」，時下民眾除了注重穿搭，也會留意諸如項鍊、戒指、耳環等飾品搭配是否得宜，其中為了戴耳環打的孔洞，傷口即便很小也別就此輕忽，就有一名28歲女子，穿完耳洞的部位反覆化膿，痊癒後還突出一個2公分的球狀腫塊，診斷為蟹足腫。醫師提醒，易過敏者、疤痕體質者、照護不良者等族群穿在耳洞前應先了解個人狀況，才能降低增生疤痕風險。

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書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，28歲林小姐由於左耳廓上突出2公分的球狀腫塊，底部則與耳骨相連，前來門診就醫，自曝1年前穿完耳洞，之後反覆紅腫、化膿持續2個月，只好移除耳環，怎料傷口逐漸復原，該處居然突起增大，後來林小姐診斷為蟹足腫，所幸注射治療後狀況已改善。

穿戴飾品的孔洞如何形成？黃季怡解釋，要在選定的部位製造一個穿刺傷口，接著置入異物固定，等待傷口自然癒合後會形成瘻管，以利之後配戴飾品，接著就是選定適合穿洞的部位，留意皮膚消毒以及固定物的材質與消毒，穿洞後則要注意傷口護理，癒合良好才可換戴其它飾品。

▲醫師分享民眾穿耳洞前後需要留意的照護要點。（圖／書田診所提供）
▲醫師分享民眾穿耳洞前後需要留意的照護要點。（圖／書田診所提供）
黃季怡說明，穿洞後若照護不良或疤痕體質、易過敏等特殊體質者，發生發炎感染、異物嵌入、疤痕增生、組織變形等狀況的機會較高，因此特殊體質者在身上穿洞就要特別謹慎，才能避免感染，而在傷口癒合後須注意配戴飾物材質，避免過敏、發炎等反應，就可降低疤痕增生發生的機會。

黃季怡表示，一旦出現疤痕增生，應該盡早治療以免範圍擴大，目前常見的是注射類固醇，次數則依個人狀況有所不同，此外冷凍治療、貼矽膠片、染料雷射、手術等也是選擇之一，另在疤痕體積小的時候進行治療，則可避免疤痕擴大，從而縮短治療時間。

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