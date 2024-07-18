權值股、AI股陷回檔修正　台積電守千元關卡、台股終場跌371點

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今日資金大逃竄，電子權值股全數走跌，權王台積電跳空開低失守千元，下跌42元、988元開出，市值蒸發了新台幣1兆元，終場跌幅收斂、下跌25元或2.43%，收在1005元，站回千元關卡，拖累大盤指數有200點，今日盤後將舉辦法說會，市場也期望能釋出利多消息來挽救股價；鴻海也同步走低，以206元開出，終場下跌8元或3.77%，收在204元，拖累大盤指數有37點；聯發科則是下跌45元或3.4%，收在1280元。
同樣跟著大盤下跌的還有半導體股跟AI概念股。半導體股中，弘塑打到跌停板、收1285元，M31一度跌停，尾盤有買單敲進打開，終場下跌逾9%，京元電子、辛耘下跌逾6%，金麗科、台星科、穎崴、凌陽創新、日月光投控、典範、精材、華泰下跌逾3%；AI股中，信驊下跌逾8%，嘉澤下跌逾7%，迎廣下跌逾6%，智原、景碩、廣達下跌逾5%。
機器人概念股也同樣走弱，彬台打入跌停，來到42.75元，致茂下跌逾7%，均豪、智邦下跌逾4%。
不過還是有族群逆勢上漲，首先是續強的塑化股，類股指數上漲1.2%，亞聚上漲逾5%，台化、台聚、台塑化上漲逾2%，聯成、中纖、國喬、台塑上漲逾1%。
最強勁的族群莫過於生技股了，除了亞洲生技大展即將開跑之外，在大盤重挫的時候，生技股也成為資金避風港，今日多檔亮燈漲停，包括威健生技、ABC-KY、訊聯、訊聯基因，慧智一度亮燈漲停，可惜漲停打開，終場上漲逾9%，和康生上漲逾6%，生華科上漲逾5%，三顧上漲逾4%。
台新投顧副總經理黃文清接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，台股本來這個階段就醞釀技術性的回檔，尤其台股這波漲幅那麼大，再加上川普言論以及美國拜登政府又祭出禁令，市場難免恐慌，這是屬於短期心理層面。尤其大家看川普很激進會擔心，但若真的當選，屆時一定還是會有協商動作，目前他的言論只是一種選舉手段，至於台積電法說會才是台股走向的關鍵，最終仍要回歸基本面。