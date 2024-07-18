《晚安大小姐》原唱將來台！蔣萬安親曝9月將到台北開唱
台北市長蔣萬安今（18）日宣布「Trendy Taipei 潮臺北」正式開跑，活動將於9月2日至8日隆重舉辦，吸引眾多國內外知名音樂人共襄盛舉，蔣萬安也親自透露，這次活動邀請到《晚安大小姐》的原唱ASMRZ將來台北演出。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席2024 TRENDY TAIPEI潮臺北起跑記者會，蔣萬安會前受訪表示，「Trendy Taipei 潮臺北」除了台灣在地很多大家喜愛的歌手團體，不管是魏如萱、鄭怡農還有「康士坦的變化球」、「冰球樂團」等等，外國藝人部分，包括日本的「Billyrrom」、「Cody・Lee」，泰國「Polycat」 等，韓國的晚安大小姐的主唱「ASMRZ」也會來到潮臺北。
蔣萬安致詞時提到，台北擁有令人驚豔的文化音樂展演空間，例如，台北流行音樂中心，以及密集的音樂展演空間，更重要的是，台北匯聚了眾多讓世界驚豔的音樂文化人才，這是台北的優勢，他希望藉此活動，讓臺北成為名副其實的文化首都。
蔣萬安強調，台北不僅有文化優勢，還有便捷的交通和國際觀光景點，紐約時報、英國雜誌Time Out、旅遊平台Tripadvisor24都評選台北市為2024年的熱門旅遊城市。此次活動結合音樂、產業、科技和城市行銷觀光，將帶來全面提升和發展。蔣萬安表示，今年活動主辦場地選定台北流行音樂中心作為示範，並結合周邊的音樂空間及台北市相關Live House，並會在未來逐年擴大規模。
蔣萬安最後強調，這次活動不僅是音樂人的盛會，更是臺灣音樂能量和潛力再度爆發的重要契機。他相信，在眾多音樂前輩和老師的共同努力下，台灣音樂必定能再次站上國際潮流文化的高峰。