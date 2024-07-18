川普知道台灣還有錢！金融時報認證：台灣是「富裕之島」

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台灣大型基金管理公司之一的復華投信董事長杜俊雄告訴金融時報，「財富效應正在擴大，新群體和年輕人才正在受益」。
報導也提到，這筆財富效應正流向房地產，一名廣達工程師Peter，在本月剛斥資2000萬台幣，買下桃園1間坪數約40坪上下的房子，這是他第2間房，Peter說，「這是最好的投資之道，未來幾年我的所得將更快速成長，許多人也一樣，所以房價將上漲」。
《金融時報》指出，Peter所在的筆電代工整合大廠廣達，只是鞏固台灣作為全球科技財富創造中心的企業之一。瑞銀近期預測，至2028年，台灣百萬富豪將比現在增加47%，增幅獨步全球其他國家。
此外，《金融時報》也點名另外兩家供應鏈公司、半導體測試介面解決方案廠穎崴（Winway），提到穎崴去年發放相當於30個月薪水的年終獎金；AI伺服器公司承啟科技（Chaintech Computer）去年薪酬中位數成長超過四分之一。
報導指出，AI熱潮是台灣成就台灣富裕之島的最新推手，這波財富浪潮正在提振其他國內產業。杜俊雄認為，「大家把不斷上漲的所得投入房地產，這讓房地產市場大幅成長，反過來也幫助其他產業」。
但最後，《金融時報》也強調，這場財富效應依舊有限，台灣社會仍有許多人未能受惠。高科技員工流入房市的資金也驅動房價上漲，儘管其他行業薪資也上漲，但薪水卻望塵莫及。