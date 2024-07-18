川普批「搶工作」！台積電ADR股價腿軟　路透：台積電弱點被揭露

川普知道台灣還有錢！金融時報認證：台灣是「富裕之島」

▲金融時報指出，台灣從人工智慧浪潮大幅獲益，並稱台灣為富裕之島。圖為台北市景。（圖／美聯社／達志影像）
▲金融時報指出，台灣從人工智慧浪潮大幅獲益，並稱台灣為富裕之島。圖為台北市景。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

美國前總統川普近日接受彭博商業週刊專訪時，因一席台灣很有錢，應該付給美國保護費，掀起全球議論。與此同時，金融時報17日以「富裕之島：台灣從人工智慧熱潮獲益」為題撰文，談到台灣科技業財富效應仍逐漸在擴大，不僅流入房地產也推高房價。

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根據《金融時報》報導，台積電作為全球最大晶片製造商，同時也是創造台灣財富的驅動來源，而其他數百家在人工智慧供應鏈的台灣公司，從晶片設計到伺服器，再到封裝測試還有零組件等製造商，也一同參與這榮景。有不少人工智慧供應鏈的中高層及員工拿到兩年份年薪的豐厚獎金。

台灣大型基金管理公司之一的復華投信董事長杜俊雄告訴金融時報，「財富效應正在擴大，新群體和年輕人才正在受益」。

報導也提到，這筆財富效應正流向房地產，一名廣達工程師Peter，在本月剛斥資2000萬台幣，買下桃園1間坪數約40坪上下的房子，這是他第2間房，Peter說，「這是最好的投資之道，未來幾年我的所得將更快速成長，許多人也一樣，所以房價將上漲」。

《金融時報》指出，Peter所在的筆電代工整合大廠廣達，只是鞏固台灣作為全球科技財富創造中心的企業之一。瑞銀近期預測，至2028年，台灣百萬富豪將比現在增加47%，增幅獨步全球其他國家。

此外，《金融時報》也點名另外兩家供應鏈公司、半導體測試介面解決方案廠穎崴（Winway），提到穎崴去年發放相當於30個月薪水的年終獎金；AI伺服器公司承啟科技（Chaintech Computer）去年薪酬中位數成長超過四分之一。

報導指出，AI熱潮是台灣成就台灣富裕之島的最新推手，這波財富浪潮正在提振其他國內產業。杜俊雄認為，「大家把不斷上漲的所得投入房地產，這讓房地產市場大幅成長，反過來也幫助其他產業」。

但最後，《金融時報》也強調，這場財富效應依舊有限，台灣社會仍有許多人未能受惠。高科技員工流入房市的資金也驅動房價上漲，儘管其他行業薪資也上漲，但薪水卻望塵莫及。

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