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去海邊小心！一圖看「年度大潮」警戒區、時間　防淹水、海水倒灌

▲本週六至下週三（7/20至7/24）將會迎接年度大潮，屆時可能會有颱風加成影響，前往海邊要特別小心。（圖／記者張志浩攝）
▲本週六至下週三（7/20至7/24）將會迎接年度大潮，屆時可能會有颱風加成影響，前往海邊要特別小心。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

每年都會發生的「年度大潮」又要來了，中央氣象署提醒，今年的年度大潮分別預計會在4個時段發生，本週六至下週三（7/20至7/24）將會是第一段大潮，且可能遭遇熱帶性低氣壓和颱風的影響，呼籲民眾應避免前往海邊活動，包括西南部和東北部沿海都要留意潮汐變化，低窪地區則要慎防淹水、海水倒灌。

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氣象署解釋，月球和太陽的引力會造成地球海水的潮起潮落，這個現象稱為「天文潮」，其中又可分為「大潮」與「小潮」。

📍大潮：當月球、地球與太陽呈現「一直線」時，海水潮汐漲落最大，通常發生於農曆初一（朔月）及十五（滿月）前後兩三天，受到引力的疊加作用，此時滿潮水位更高、乾潮水位更低。
📍小潮：當月球、地球與太陽呈現「垂直」時，星球間的引力會彼此干擾抵銷，潮汐漲落較小，通發出現在農曆初八、初九（上弦月）及二十二、二十三（下弦月）時。

▲「年度大潮」即將來臨，今年的年度大潮分別預計會在4個時段發生。（圖／中央氣象署提供）
▲「年度大潮」即將來臨，今年的年度大潮分別預計會在4個時段發生。（圖／中央氣象署提供）
而「年度大潮」，就是一年之中潮位最高的滿潮，在月球、地球引力及大氣壓力多重作用下，通常年度大潮會發生在臺灣「秋分前後的朔月或望月」，或是當月亮位於「近地點」時，也可能會發生年度大潮。

🟡2024年度大潮警戒時間、區域

📍7/20至7/24：西南部沿海（台南至屏東）及東北部沿海（新北、基隆、宜蘭）。

📍8/19至8/23：西部沿海（新北至嘉義）預計發生年度大潮，西南部及東北部沿海潮位偏高。

📍9/17至9/21：澎湖、金門、馬祖預計發生年度大潮，西部沿海潮位亦偏高。

📍10/16至10/20：澎湖、金門、馬祖潮位偏高。

​氣象署說明，本週菲律賓東方海域有低壓系統發展，該系統雲系還在整合，目前沒有主要的中心出現，但週末就有機會發展為「熱帶性低氣壓或颱風」。這個低壓系統的路徑，將會因為太平洋高壓逐漸東退、北移，因此朝西北方向往台灣移動，預估下週二、下週三，也就是年度大潮時，會來到台灣東方海面，屆時潮汐可能更加兇猛，務必多加留意。

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