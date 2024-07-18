日本「桌球女神」早田希娜首戰奧運！盼混雙戰勝中國 中媒表質疑
日本「桌球女神」早田希娜首戰奧運！日前國際桌球總會（ITTF）宣布，早田希娜登上世界排名第五，成為巴黎奧運桌球女單賽事中的第3號種子，僅次於2名中國選手，和男子選手張本智和組成的混雙組合，則是奧運的第2號種子。根據日本媒體《東京體育》報導，早田希娜在先前訪問中表態，要在2個項目擊敗強敵中國，難度相當高，但她認為在混雙項目相對有機會取勝。此話一出，也引發中國媒體質疑，並揚言中國依然會維持在各項桌球項目上的宰制。
記者林之越/綜合報導
早田希娜首戰奧運 盼戰勝中國
現年24歲的早田希娜，來自日本的福岡縣北九州市，從四歲就開始打桌球，在2014年達成史上最年輕，就打進國際桌總職業巡迴賽的紀錄，並在2023年一度爬上生涯最佳的世界排名第四，目前世界排名第五，是所有日本女單選手中，排名最高的球員。
本次巴黎奧運將是早田希娜首度出戰奧運，獲得賽會第2號種子，須跨越2位中國強敵，分別是孫穎莎以及陳夢，才有機會奪牌。在《東京體育》的訪問中，早田希娜坦言：「因爲是奧運會的第一個項目，所以會想要幫忙提高士氣。當然在單打、混雙項目擊敗中國選手的可能性相當低，但是如果真的要說的話，也許最有機會戰勝的，還是在混雙項目。」
目標混雙項目 中國媒體質疑
上次的2021年東京奧運，日本混雙組合水谷隼、伊藤美誠，就成功在決賽逆轉中國組合許昕與劉詩雯，並拿下金牌。但對於此番言論，不少中國媒體及「搜狐」上的網友發聲質疑，認為早田希娜對於混雙項目太有自信，並直言日本雖然是桌球項目的強敵，但絕對不是中國的對手，中國還是會在混雙項目中奪下金牌。