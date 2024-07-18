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懂川普心裡話？王定宇喊不該翻譯成「保護費」：是要台灣自己負責

▲民進黨立委王定宇認為，川普受訪時提到這句「pay for defense」，不該翻譯成「保護費」。（翻攝曹長青臉書）
▲民進黨立委王定宇認為，川普受訪時提到這句「pay for defense」，不該翻譯成「保護費」。（翻攝曹長青臉書）

記者莊蕙如／台北報導

美國共和黨總統候選人川普日前在訪中提到，台灣搶走晶片生意，台灣應向美國「付費」防衛。對此，民進黨立委王定宇認為，這句「pay for defense」，不該翻譯成「保護費」，而是台灣必須為防衛自己負起責任，比較貼近美國政策及目前印太地區的現狀；相信川普會看懂台美夥伴關係是雙贏局勢。

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王定宇表示，川普在訪問中提到台灣必須「pay for defense」，國內許多媒體翻譯川普要台灣付「保護費」，也特別提到晶片產業等。王定宇說，基本上川普或拜登的行政團隊，對於維護國際自由民主陣營的利益不遺餘力，川普這句「pay for defense」，到底該不該翻成「保護費」，有點過度簡化。

王定宇更指出，不管是在晶片法案，台灣供應鏈的重要，或是在印太地區第一島鏈的戰略位置，台灣的重要性都不可或缺，所以自由民主聯盟和台灣安全整合是一個發展中的趨勢，是不可逆的。

王定宇也認為，華爾街日報寫得好，台灣在晶片發展上，其實幫助美國產業和經濟利益；相信川普是個成功的商人，他會看懂當中台美夥伴關係是雙贏局勢，也是一個不可逆的結構，把台灣的晶片、半導體移到其他國家所耗費的精力和成功機率，不如保護台灣來得可行和有效益。

王定宇說，對於川普和拜登團隊，台灣不押寶，但對於其政策論述及對台灣的重要性、提供相關合作和保障，應該要正面、正向看待。


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