再添生力軍　黃偉哲開箱二空新村眷村園區

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黃偉哲表示，為保存台南二空新村獨特的歷史文化，市府特保留二棟眷舍，並於2022年開始修復，期望透過「舊眷村空間」轉型成「新文化空間」的歷程，保留台南在地珍貴的文化內涵和生活記憶，希望透過二空新村園區的落成開幕，鏈結原眷戶和周邊社區資源，讓二空以不同方式，繼續存在於台南的日常生活中。
黃偉哲強調，最重要的是要找回過去的回憶，同時把眷村活化起來，要保存就要有動能，要有動能就需要有人潮，譬如新化街役場及武德殿都已經成功保存與活化，成為民眾休憩的好所在，現在水交社與二空園區也都是各具特色的眷村園區、未來除了定期舉辦展覽，也希望大家一起來，讓園區更活絡。
今天的剪綵儀式記者會上，由空軍軍校樂隊及仁和國小戰鼓隊帶來精彩的開場演出，用樂曲彰顯出當年空軍英勇的軍風及文化傳承的意義，另外，還特別安排現場參會貴賓，共食團圓水餃活動，許多二空原住戶長輩特地前來幫忙包餃子，大家重聚一堂，充分展現了二空人的團結與熱情，也讓象徵「團圓」美好意義的水餃，成為這次二空新村園區最好的祝福。
文化局表示，二空眷村園區開幕活動自這周六開始，首檔展覽「來自二空的呼喚」，分為四大主題：「來自二空的呼喚」、「二空小日子」、「二空記事」、「共譜二空新篇」，透過建物、展品、聲響，帶領觀者回到屬於那個年代的時空，開放民眾免費參觀，開館日為周三至周日09:00-17:00，戶外景觀則為全時段開放。
此外，現場市集擺攤、旗袍體驗、紀錄片放映、水餃DIY、走讀導覽、座談會及音樂表演等精彩活動，歡迎全家大小一起來二空走走，認識台南的二空與自身的歷史。