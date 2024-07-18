Rina控蕭淑慎老公性侵！梁軒安關鍵25秒音檔流出：可不可以幫我X

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根據《三立新聞網》報導指出，Rina已經提供梁軒安對她性騷擾的關鍵音檔，錄音中梁軒安還詢問Rina：「我懶X給你吹可不可以？」讓Rina傻眼：「你在說什麼東西？」但梁軒安不予理會，還繼續詢問：「我的，我的小X給你吹可不可以，給你吹？」讓Rina無法接受，並大喊：「梁軒安！」沒想到梁軒安似乎沒有接收到女方不滿的情緒，突然開始唱歌，唱起趙傳的〈我是一隻小小鳥〉，讓Rina受不了，當場痛罵：「你確定要用這種逃避的方式跟我講話嗎？」
營造可憐形象 博取異性同情
Rina透過經紀人控訴，這段音檔是某次梁對她性騷擾時，她機警錄下的證據，還痛罵梁軒安除了性騷擾外，也多次對她性侵，透露梁軒安經常以婚姻不幸福、跟蕭淑慎兩年沒性生活、蕭淑慎曾罹患十二指腸癌、蕭淑慎快掛了等荒唐理由，營造可憐形象，趁機博取異性同情。
以談生意為由性侵2次 梁軒安針對音檔未回應
至於性侵部分，Rina則指控梁軒安曾以談生意為由，趁機性侵她2次得逞，還威脅女方如果提告，就要賠償他百萬違約金，讓Rina非常生氣。不過報導指出梁軒安並未針對該音檔做出回應。但日前梁軒安已經在粉絲頁上提出聲明公告，指稱他自己絕不可能性侵他人，一切交給司法處理。