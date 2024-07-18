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Rina控蕭淑慎老公性侵！梁軒安關鍵25秒音檔流出：可不可以幫我X

▲歌手Rina（左）日前控訴藝人蕭淑慎（中）的老公梁軒安（右）對她性侵，還公布25秒猥褻音檔，梁軒安還曾詢問Rina：「可不可以幫我X？」（圖／Rina、梁軒安臉書）
▲歌手Rina（左）日前控訴藝人蕭淑慎（中）的老公梁軒安（右）對她性侵，還公布25秒猥褻音檔，梁軒安還曾詢問Rina：「可不可以幫我X？」（圖／Rina、梁軒安臉書）

記者施以慧／綜合報導

台灣女演員蕭淑慎，過去因出演梁靜茹的經典歌曲〈勇氣〉MV而爆紅，目前是娛樂公司老闆，7年前與小她15歲的老公梁軒安步入婚姻，但梁軒安近日卻爆出性侵風波，不僅上月被1名曾姓女子控訴「騙財騙色」，日前還被女歌手Rina指控對她設局性侵，引起外界譁然，今（18）日由Rina提供的25秒關鍵音檔曝光，錄音中梁軒安竟調戲Rina：「我懶X給你吹可不可以？」

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性騷25秒音檔被公開　Rina控梁軒安所作所為

根據《三立新聞網》報導指出，Rina已經提供梁軒安對她性騷擾的關鍵音檔，錄音中梁軒安還詢問Rina：「我懶X給你吹可不可以？」讓Rina傻眼：「你在說什麼東西？」但梁軒安不予理會，還繼續詢問：「我的，我的小X給你吹可不可以，給你吹？」讓Rina無法接受，並大喊：「梁軒安！」沒想到梁軒安似乎沒有接收到女方不滿的情緒，突然開始唱歌，唱起趙傳的〈我是一隻小小鳥〉，讓Rina受不了，當場痛罵：「你確定要用這種逃避的方式跟我講話嗎？」

營造可憐形象　博取異性同情

Rina透過經紀人控訴，這段音檔是某次梁對她性騷擾時，她機警錄下的證據，還痛罵梁軒安除了性騷擾外，也多次對她性侵，透露梁軒安經常以婚姻不幸福、跟蕭淑慎兩年沒性生活、蕭淑慎曾罹患十二指腸癌、蕭淑慎快掛了等荒唐理由，營造可憐形象，趁機博取異性同情。

▲梁軒安遭旗下簽約女歌手控「性侵」！火速發聲反駁，曝老婆蕭淑慎反應。（圖／梁軒安臉書）
▲梁軒安遭旗下簽約女歌手Rina控「性侵」，Rina還指出，梁軒安曾威脅她如果報警，就要支付大筆違約金。（圖／梁軒安臉書）
以談生意為由性侵2次　梁軒安針對音檔未回應

至於性侵部分，Rina則指控梁軒安曾以談生意為由，趁機性侵她2次得逞，還威脅女方如果提告，就要賠償他百萬違約金，讓Rina非常生氣。不過報導指出梁軒安並未針對該音檔做出回應。但日前梁軒安已經在粉絲頁上提出聲明公告，指稱他自己絕不可能性侵他人，一切交給司法處理。

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