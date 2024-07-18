Curry不愛神曲《Not Like Us》開啟吐槽！詹皇意見相左：我超愛！

我是廣告 請繼續往下閱讀
該場比賽美國隊以105：79大勝塞爾維亞，Curry這場比賽命中6記三分球、狂砍全場最高的24分，賽後場邊播放《Not Like Us》，Curry顯然不太喜歡，跟隊友們說：「又是這首歌！美國不是只剩這首歌了吧！」
不過「詹皇」LeBron James卻不認同，他表示：「我愛這首歌（I Love it.）」，兩人的觀點可能也和他們與兩位歌手之間的關係有關。眾所周知，Drake和勇士隊成員交情很好，他有時甚至還曾搭乘勇士隊的專屬包機前往各地參加活動。至於James則似乎是Lamar的忠實粉絲，有人曾看到他哼唱Lamar的歌曲，包括《Not Like Us》。
《Not Like Us》太紅 不斷被播放
而與Curry的觀點相左，儘管毀譽參半，但《Not Like Us》這首歌極受歡迎，目前在Youtube已經破億觀看，官方MV也超過6千萬，毫無疑問是2024年最具影響力和新聞價值的歌曲。
美國隊狀況漸入佳境，他們目前為止已經鎖定3名先發球員，包括Curry、James和Joel Embiid，從熱身賽表現來看，球隊磨合的不錯。他們的第一場奧運小組賽預計將於7月29日對決陣塞爾維亞。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。