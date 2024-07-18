巴黎奧運／LBJ霸氣當老大叫KD多投一球！美國夢幻隊出現隱憂

Curry不愛神曲《Not Like Us》開啟吐槽！詹皇意見相左：我超愛！

▲Billboard Hot 100 排行榜上排名第一的歌曲是Kendrick Lamar的《Not Like Us》，超級球星Stephen Curry對這一首歌並不喜愛，在球場上聽到它時還做出吐槽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Billboard Hot 100 排行榜上排名第一的歌曲是Kendrick Lamar的《Not Like Us》，超級球星Stephen Curry對這一首歌並不喜愛，在球場上聽到它時還做出吐槽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Billboard Hot 100 排行榜上排名第一的歌曲是Kendrick Lamar的《Not Like Us》，這是一首Lamar Diss另一位嘻哈明星 Drake的歌曲，它紅到已經成為一種流行文化現象的象徵，以至於在美國幾乎不可能不聽到這首歌。不過Stephen Curry似乎並不欣賞它，今天在美國男籃和塞爾維亞的奧運熱身賽結束後，他在場邊聽到該首歌的旋律時，直言：「美國是沒別首歌了嗎？」

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又聽到《Not Like Us》　Curry吐槽

該場比賽美國隊以105：79大勝塞爾維亞，Curry這場比賽命中6記三分球、狂砍全場最高的24分，賽後場邊播放《Not Like Us》，Curry顯然不太喜歡，跟隊友們說：「又是這首歌！美國不是只剩這首歌了吧！」

不過「詹皇」LeBron James卻不認同，他表示：「我愛這首歌（I Love it.）」，兩人的觀點可能也和他們與兩位歌手之間的關係有關。眾所周知，Drake和勇士隊成員交情很好，他有時甚至還曾搭乘勇士隊的專屬包機前往各地參加活動。至於James則似乎是Lamar的忠實粉絲，有人曾看到他哼唱Lamar的歌曲，包括《Not Like Us》。

《Not Like Us》太紅　不斷被播放

而與Curry的觀點相左，儘管毀譽參半，但《Not Like Us》這首歌極受歡迎，目前在Youtube已經破億觀看，官方MV也超過6千萬，毫無疑問是2024年最具影響力和新聞價值的歌曲。

美國隊狀況漸入佳境，他們目前為止已經鎖定3名先發球員，包括Curry、James和Joel Embiid，從熱身賽表現來看，球隊磨合的不錯。他們的第一場奧運小組賽預計將於7月29日對決陣塞爾維亞。

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