股市大怒神好怕？專家：「別人恐慌我貪婪」改抱投等債布局

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國泰投資級公司債（00725B）經理人鍾郁婕表示，美國聯準會給的債市送分題，已經離開獎時間越來越近，可以明顯看到債價開始回升，台灣市場中近期又多了好幾檔的債券ETF，有業者推投等債，也有人看好非投等債，這些五花八門的債種，讓人難以抉擇，其實買債最重要的就是要看「債券信評」跟「違約率」，信評越高通常違約率較低，當市場波動大時，建議以投資等級公司債為優先考量，投資才能抱得安心又長久。
6月美林全球基金經理人調查報告也指出，近8成的受訪經理人認為未來1年內可望有2到3次的降息，多數人也預計9月中下旬將迎來首次降息，且未來1年經濟陷入衰退機率低，顯示市場樂觀看待降息預期。
債券ETF 00725B經理人鍾郁婕進一步說明，投等債的市價多會提早反應Fed降息預期，觀察歷史數據，自1989年以來的歷次降息循環，在Fed宣布降息之前，投等債價會領先起漲，若在降息前3個月時進場，並且持有1年，報酬率可望有8%，若今年9月順利降息，目前7月就是最佳的布局時機。
此外，美國投資等級公司債（LUACTRUU Index）過去10年平均殖利率約3.56%，目前殖利率是5.21% ，00725B追蹤的「彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數」殖利率則是5.86%（截至7/17），降息之前還能享有較高水準的殖利率，之後還有機會再賺到資本利得。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。