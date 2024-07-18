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嚴立婷遊學遇突發狀況！公車司機開到一半喊停　她傻眼：哪招？

▲女星嚴立婷近期獨自前往倫敦遊學，沒想到近日搭公車到一半，司機竟無預警宣布「等等就不開了」，讓她不禁無奈自嘲：「有夠幸運。」（圖 / 嚴立婷IG）
▲女星嚴立婷近期獨自前往倫敦遊學，沒想到近日搭公車到一半，司機竟無預警宣布「等等就不開了」，讓她不禁無奈自嘲：「有夠幸運。」（圖 / 嚴立婷IG）

記者許芷芸／綜合報導

42歲台灣女星嚴立婷，經常以主持人身份出現在各大綜藝節目上。近期她下定決心短暫離開台灣，去英國展開3週的遊學生活。在遊學期間，嚴立婷不時會在社群平台上和粉絲分享遊學趣事，昨（17）日她在IG限時動態中寫下：「公車坐到一半，司機突然宣布不開了！哪招？」

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嚴立婷近期重新展開學生身份，到英國倫敦遊學3週。前幾天憑一己之力找到大學宿舍後，感慨在限時動態寫下：「我不敢相信我做到了⋯原來一個人在異鄉的街頭是這種感覺⋯」、「還真是無助啊」，並附上了好幾個落淚的表情符號。

▲嚴立婷隻身來到英國遊學生活，到異鄉生活有感而發表示，「很無助。」（圖／嚴立婷IG）
▲嚴立婷隻身來到英國遊學生活，到異鄉生活有感而發表示：「很無助。」（圖／嚴立婷IG）
而昨（17）日嚴立婷又與粉絲分享了遊學趣事，她表示近日搭公車到一半，司機突無預警開麥克風宣布等等到站後就不開了，她心想：「哪招？」於是進一步向身旁乘客確認狀況，沒想到乘客僅無奈表示：「在倫敦就是會這樣。」

▲嚴立婷搭公車遇到突發狀況，在限時動態分享當時情況。（圖 / 嚴立婷IG）
▲嚴立婷搭公車遇到突發狀況，昨（17）日在限時動態上與粉絲分享當時情況。（圖 / 嚴立婷IG）
突如其來的狀況讓嚴立婷忍不住向司機詢問，但對方說：「儀表板壞了所以要停10分鐘以上」，這讓她十分無奈：「你要確定耶？！」只好乖乖地和整批乘客下車，在公車亭繼續等下班車的到來。嚴立婷也在文末幽默自嘲：「哈哈哈，It's such a lucky day!」

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