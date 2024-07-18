川普要台繳保護費！台積電回應了　魏哲家：海外佈局不因此改變

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川普日前接受《彭博商業周刊》專訪時提及，台灣奪走美國100%的晶片生意，認為「台灣應該付給美國保護費」，此番話也引發熱議。對此，魏哲家回應，台積電目前已在美國亞利桑那州、日本熊本建廠，未來海外設廠地點還包括德國，這是台積電為因應地緣政治所做的布局，不會因川普保護費說而有所改變。
台積電Q2營收約新台幣6735.1億元，年增40.1%、季增13.6%，稅後純益約新台幣2478.5億元，與去年同期相比增加36.3%、與上季比較成長9.9%，每股盈餘9.56元，符合市場預期；美元營收與毛利率都超越財測。
在美元兌新台幣為1比32.5的匯率基礎上，台積電預期第3季營收約會落在224億至232億美元之間，季增9.5%、年增32%；毛利率則預計在53.5%至55.5%間，營利率約在42.5%至44.5%間。
展望全年，看好AI相關需球持續成長，台積電將持續支持客戶成長，公司今年的資本支出預算範圍較先前調升，落在300億到320億美元之間。魏哲家表示，在過去的一年中，台積電觀察到來自AI和手機相關需求的增長，加大台積電對於先進製程的投入，2024年下半年預計仍是強勁的一年，故調高整年成長展望至中位數20％。