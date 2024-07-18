川普批「搶工作」！台積電ADR股價腿軟　路透：台積電弱點被揭露

川普要台繳保護費！台積電回應了　魏哲家：海外佈局不因此改變

▲▲針對川普保護費說，台積電董事長暨總裁魏哲家回應，在美國、日本與歐洲的海外佈局，是為因應地緣政治，不會因川普這番言論而改變。（圖／美聯社／達志影像）
▲▲針對川普保護費說，台積電董事長暨總裁魏哲家回應，在美國、日本與歐洲的海外佈局，是為因應地緣政治，不會因川普這番言論而改變。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安/台北報導

台積電今（18）日法說會公告Q2財報與Q3財測，會中台積電董事長暨總裁魏哲家針對地緣政治風險以及川普保護費說回應，他表示，公司的海外佈局仍會在美國、日本與歐洲持續發展，這是台積電為因應地緣政治所做的布局，不會因川普保護費說而改變。

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會中，法人關注台積電如何面對如今的地緣政治風險，魏哲家表示，台積電在未來的策略與計畫上，並未有任何改變，海外佈局仍會在美國、日本與歐洲持續發展，其中，日本熊本一廠已於今年年初開幕運作，同時也獲得日本政府補助。

川普日前接受《彭博商業周刊》專訪時提及，台灣奪走美國100%的晶片生意，認為「台灣應該付給美國保護費」，此番話也引發熱議。對此，魏哲家回應，台積電目前已在美國亞利桑那州、日本熊本建廠，未來海外設廠地點還包括德國，這是台積電為因應地緣政治所做的布局，不會因川普保護費說而有所改變。

台積電Q2營收約新台幣6735.1億元，年增40.1%、季增13.6%，稅後純益約新台幣2478.5億元，與去年同期相比增加36.3%、與上季比較成長9.9%，每股盈餘9.56元，符合市場預期；美元營收與毛利率都超越財測。

在美元兌新台幣為1比32.5的匯率基礎上，台積電預期第3季營收約會落在224億至232億美元之間，季增9.5%、年增32%；毛利率則預計在53.5%至55.5%間，營利率約在42.5%至44.5%間。

展望全年，看好AI相關需球持續成長，台積電將持續支持客戶成長，公司今年的資本支出預算範圍較先前調升，落在300億到320億美元之間。魏哲家表示，在過去的一年中，台積電觀察到來自AI和手機相關需求的增長，加大台積電對於先進製程的投入，2024年下半年預計仍是強勁的一年，故調高整年成長展望至中位數20％。

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