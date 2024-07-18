川普盼台灣付保護費 白委林憶君：台灣國防預算比北約國家高
共和黨總統參選人川普6月下旬接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）訪問時表示，他認為要保衛半個地球外的台灣，存在實際困難度，且他希望台灣向美國支付保護費。民眾黨立委林憶君今（18）日表示，台灣國防預算已經普遍比北約國家還高出許多，台灣也一直都是美國主要的軍事裝備出口對象之一，台灣的防衛力量完全不輸多數先進國家。
記者呂炯昌／台北報導
林憶君表示，從經濟面來看，過去幾十年間美國確實因為貿易全球化與科技發展的關係，製造業外移，所以從川普到拜登都試圖以政府主導的產業政策重振美國製造業。然而，在政治面來看，情勢卻完全不同。林憶君指出，台海的和平穩定不僅是台灣民眾的安全問題，也是符合全球利益，實際上美國更是當前國際秩序的最大受益者；無論下一任美國總統是誰，應該都不會希望現有的國際秩序出現變動。當然，這需要美國跟包括台灣在內的地區盟友共同合作才做得到。
林憶君說，川普曾於任內點名北約國家領袖，若不付錢，屆時遭受俄國攻擊，美國將不會出兵保護；更於今(2024)年年初，接受時代雜誌訪問時，稱駐南韓美軍正置身險境，南韓應該多付錢。川普時期的國安顧問歐布萊恩也建議，台灣應該考慮至少把GDP的5%用於軍事支出，才能跟上中國軍事擴張的速度。
林憶君表示，台灣一直都在為自己的國防努力。2024年台灣國防總預算編列6,068億元，大約是年度GDP 2.5%，雖然還不到民眾黨主席柯文哲提倡的3%，但也已經普遍比北約國家還高出許多》
林憶君說，台灣也一直都是美國主要的軍事裝備出口對象之一，台灣的防衛力量完全不輸多數先進國家。林憶君認為，應該還是要站在有效使用國家整體資源的角度，因應全球局勢與威脅變化，謹慎而永續的編列「最適合」的國防預算。