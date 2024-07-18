巴黎奧運／LBJ霸氣當老大叫KD多投一球！美國夢幻隊出現隱憂

巴黎奧運／肩負衛冕日本桌球混雙金牌重任　早田希娜盼球迷來加油

▲日本「桌球女神」早田希娜現年24歲，將在巴黎奧運出賽桌球女單、混雙項目，喊話希望在混雙項目擊敗強敵中國。（圖／翻攝自早田希娜 社群平台X）
▲日本「桌球女神」早田希娜現年24歲，將在巴黎奧運出賽桌球女單、混雙項目，喊話希望在混雙項目擊敗強敵中國。（圖／翻攝自早田希娜 社群平台X）

實習記者曹菀薰／綜合報導

2024巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，日本桌球代表隊在今（18）日從羽田機場出發，前往集訓中心。從2020年東京奧運開始，桌球項目有男子單打、女子單打、男子團體、女子團體、混雙等五個項目。24歲的日本女子桌球王牌早田希娜，在出發前表示，「包括我在內的4名選手將參與本次比賽，這是我第一次參加，所以我很緊張、也很焦慮。」

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日本桌球代表隊出發　早田希娜喊話球迷來加油

早田希娜在今年巴黎奧運中將參加女單、團體、混雙三個項目，她表示雖然會有緊張和不安的心情，但會盡最大限度發揮自己的能力，借助6名選手、教練、日本隊工作人員的力量，團結起來一起努力。在出發前，她也對日本球迷喊話，「巴黎跟日本有7個小時的時差，如果你們能從日本前往巴黎去現場為我們加油就太好了，我會感激大家的，我出發了。」

經過艱苦的選拔比賽，早田希娜、平野美宇、張本美和三人進入了國家隊。在團體賽中，也同時參加單打比賽的24歲的平野美宇、和球隊最年輕的選手16歲的張本美和將挑戰冠軍，這是平野美宇第二次參加奧運會，但這是她第一次參加單打比賽。她表示，「我有信心拿到這次的冠軍，這次我將帶著我成長的信心前往巴黎。」

日本上一屆混雙奪金　早田／張本嘗試衛冕

首次登上奧運舞台的張本美和也表示，「我很緊張，因爲事前集訓等原因，感覺我的身體更加緊繃了。」雖然緊張，但她還是充滿幹勁說「在我看來，即使不是中國球員，真的和哪個選手碰到，也必須要全體人員一起前進。」

在東京奧運會女單比賽中，伊藤美誠獲得日本女子首枚銅牌，女子團體獲得銀牌。從東京奧運會開始，成為正式項目的混合雙打比賽中，水谷隼／伊藤美誠組合獲得金牌，成為了日本首位拿下桌球項目金牌的球員。這一屆早田希娜將和張本智和來嘗試幫祖國完成衛冕。

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