川普批「搶工作」！台積電ADR股價腿軟　路透：台積電弱點被揭露

「借錢砸634萬全買台積電」遇帳面慘賠51萬　他傻眼問：要跑嗎？

▲台積電今（18）日下午舉行法說會，Q2營收約新台幣6735.1億元，年增40.1%、季增13,6%。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲台積電今（18）日下午舉行法說會，Q2營收約新台幣6735.1億元，年增40.1%、季增13,6%。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者魏妤庭／台北報導

台積電ADR重挫近8%，台積電在台股今（18）日開盤就失守千元大關，一度跌到988元，下跌42元。雖然最後以1005元收盤，下跌25元、跌幅2.43%，守住了千元大關，但仍讓買在高點的股民崩潰。有網友表示，看到好友6月買台積電開槓桿，每天爽爽數錢，想跟著賺一波，借錢砸643萬全買台積電，還買在1075元，今天早上看到台積電跳空，帳面慘賠51萬元，貼文一出立即掀起熱烈討論。

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有網友在批踢踢上以「台積電要跑嗎？」發文表示，朋友6月買台積電且開槓桿操作，「每天睏飽數錢」，還勸能進去撈就撈，他也因此心動「好哦，我也來搞起，allin，真心allin的那種」。結果沒想到看到台積電跌，曬出自己的對帳單，均價1071元、砸了634萬買了6張台積電，帳面賠51萬元，忍不住哀號看到「真的是胃痙攣」，直說這筆錢有利息的，問其他網友是不是要賣一賣？

PO文一出，不少網友表示，「建議賣，這波修正還沒結束」、「我感覺這次法說會會變法會，快逃啊」、「1071還不先跑一半嗎」、「賣，投資的錢最重要的是不要讓自己不舒服」。但也有人認為低價是加碼時機，並表示「加碼攤平」、「加碼了啊 天上掉下來的禮物」，還有人指出法說是關鍵，「法說會後噴發，現在是撈底好時機」、「有法說怕什麼，剛剛才又加300股」。

台積電今日下午召開法說會，公布第2季財報，Q2營收約新台幣6735.1億元，年增40.1%、季增13.6%，稅後純益約新台幣2478.5億元，與去年同期相比增加36.3%、與上季比較成長9.9%，每股盈餘9.56元，符合市場預期。若以美元計算，2024年第二季營收為208億2千萬元，較去年同期增加了32.8%，較前一季增加 10.3%。

展望全年，看好AI相關需求持續成長，台積電將持續支持客戶成長，公司將今年的資本支出預算範圍縮小至美元300億至320億之間。台積電董事長暨總裁魏哲家表示，2024年下半年預計仍是強勁的一年，故調高整年成長展望至中位數20％。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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