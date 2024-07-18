消費者瘋國民美食　外送平台：港都最愛「燒臘快餐」

疫情解封後迄今，外送漸成為日常， 根據Uber Eats平台數據，2024 年第一季對比前一年同期，消費者訂購提供「庶民美食」的中小型商家訂單成長五倍。Uber Eats 平台也分享2024 年上半年高雄地區熱門國民美食排行，港都消費者最愛點方便又美味的「燒臘快餐」、「台式古早味」、「健康餐盒」。
記者陳美嘉／高雄報導
在全台強勁的國民美食外送需求下，中小型商家合作夥伴持續帶來亮眼外送佳績，與連鎖品牌表現旗鼓相當。Uber Eats分享，由2024年第一季內部資料可見高雄中小型商家合作夥伴大放異彩，前十名的店家中，就有一半為在地商家合作夥伴如「香港發財燒臘」、「FAGO 異法餐盒」、「235 巷義大利麵」等，這些在地好味道掌握平台客源與行銷資源，競爭力與連鎖品牌不分軒輊。
為了協助更多在地中小型商家合作夥伴實現成功，Uber Eats 17日首度於高雄舉辦「在地之星」商家合作夥伴日，分享平台透過滿足消費者外送日常的需求、投入關鍵字廣告等數位行銷工具助攻商家從「高競爭、高成本、高人力需求」的三高時代脫穎而出。
此外，Uber Eats於會中分享，隨著綠色消費意識逐漸提升，越來越多消費者願意為了支持環保支付額外費用，而永續包裝將有助商家減少使用一次性食物容器，並提供消費者更環保的綠色選擇，有助於提升品牌好感度。