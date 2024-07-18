《新龍之谷》14歲了！「骨龍巢穴」睽違3年登場　新職業霸氣現身

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全新龍巢穴「骨龍巢穴」7/18正式登場，嶄新主線劇情及攻略模式，通關領豐盛獎勵！
暌違近三年，《新龍之谷》再次推出全新龍巢穴「骨龍巢穴」，嶄新的主線劇情及攻略模式，將帶給玩家截然不同的體驗！精靈的土地上出現來歷不明的方舟，玩家將深入探索精靈之森與神秘的方舟，解開沉睡數百年的龍與傳說的謎團。全新「骨龍巢穴」共計三道關卡。
首先是被奪走光與生命力的「青龍骨之森」，玩家將在此遇見更為優越的生命體「實驗體馬特蘭」，將其擊敗後會抵達古代人打造的「齒輪之塔」，並設法將「被洗腦的藍伯特」從無盡的慾望及束縛中解救。最後來到方舟的中心「萌芽的進化之樹」，親眼見證沉睡已久的進化巔峰「骨龍艾史蘭」。玩家將透過破解關卡，揭開隱藏著巨大威脅的「骨龍巢穴」。
此次更首次推出「名譽巢穴」，不受裝備限制，任何玩家都能與骨龍正面對決，即便是回鍋玩家或剛加入的新手玩家都能輕鬆加入攻略骨龍的行列！官方也祭出多重獎勵給通關玩家，只要成功擊敗骨龍，就能獲得極強「全新龍骨裝備&武器」，全面提升戰力值；首次通關還可另外獲得期間限定的「骨龍坐騎」，也有機會拿到「專屬自訂稱號」、「骨龍外觀三件套」喔！而凡是體驗通關的玩家，都能抽1000點樂豆點與豐富實體周邊，超級豐盛的獎勵資源等玩家領取，挑戰龍穴絕對不虧！
14周年全新職業「闇黑復仇者Remaster」，見證火光中的瘋狂斬擊！
迎接14周年，《新龍之谷》同步開放全新職業「闇黑復仇者Remaster」，擅長使用火劍，以充滿復仇業火的劍氣攻擊，對敵人進行毫不留情的瘋狂斬擊。本次改版，使用闇黑復仇者Remaster進行遊戲的玩家，就能獲得「職業專屬任務箱」，完成任務箱中的任務指引，更能拿到「古代的夢之盡頭武器大劍+8」、「古代人防具2階段」、「月蝕龍玉傳奇防具（全部部位）」等豐富的成長裝備資源獎勵！
此外，8月9日起亦將推出「師徒活動」，讓資深玩家帶領新手玩家破解任務，參加就送「古代人武器+20」等大量獎勵唷！大佬陪你練，趕快重返神聖殿堂，一起回憶14年的感動。