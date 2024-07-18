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川普言論嚇壞股市！法人喊其實「減稅論」對企業獲利反而有利

▲有法人認為，從本益比來看，美股尚未出現泡沫跡象，雖然川普近日言論導致市場大幅拉回，但從過去川普的減稅政策分析，對於企業獲利面反而有利。（圖／美聯社／達志影像）
▲有法人認為，從本益比來看，美股尚未出現泡沫跡象，雖然川普近日言論導致市場大幅拉回，但從過去川普的減稅政策分析，對於企業獲利面反而有利。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

美國總統候選人川普的一番言論嚇壞市場，尤其是科技股成為重災區，費城半導體指數17日創下2020年來最大單日跌幅，不過有法人認為，從本益比來看，美股尚未出現泡沫跡象，比較本次生成式AI浪潮與2000年科技泡沫時的S&P500指數各類股本益比，可以見到本次在AI驅動獲利成長，資訊科技與通訊服務兩大產業本益比都未達到科技泡沫時的高點，且雖然川普近日言論導致市場大幅拉回，但從過去川普的減稅政策分析，對於企業獲利面反而有利。

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保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，一般認為共和黨的川普較有利股市，主要是因為川普政府2017年曾透過稅改將個人所得稅最高邊際稅率調降至37%，同時將公司最高所得稅率從35%降至21%，也廢除公司按最低稅負制課徵最低稅率20%之規定。

今年初川普一再表示，要將公司最高所得稅率持續調降，而在當選呼聲攀高的此時，進一步減稅的可能性極高，特別是經過槍擊案之後，川普勝選機率持續看升，他日前表示若再次當選總統，會將美國聯邦企業稅率從21%降低至20%。根據FactSet統計，S&P500指數成分股的有效稅率中值，2017年還多達31.2%，到了2018年僅剩20%。

除了降稅之外，葉家榮指出，川普也傾向促進經濟成長與加強對外貿易，有利於金融、科技、國防等面向帶來正面影響，雖然川普強烈的貿易政策立場，恐再次增加全球貿易的不確定性，進而造成全球金融市場波動，然而，市場仍認為川普若上任，仍較有利企業營運與資本市場表現。

▲兩次科技浪潮之S&P 500類股本益比。（資料來源／Bloomberg）
▲兩次科技浪潮之S&P 500類股本益比。（資料來源／Bloomberg，保德信整理）
PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸說明，美國大選雖會增加市場波動，但AI的趨勢浪潮已是有增無減的進行式，在企業獲利挹注之下，目前美股本益比仍具向上空間，特別是資訊科技產業本益比目前為43倍，相較於網路泡沫時的69倍仍有差距；市場預期美股第二季財報獲利成長可望達10.6%，第三季成長來到8.6%，全年預估獲利成長上看10.7%。

彭子芸進一步分析，根據最新研究報告，隨著AI龍頭輝達新一代Blackwell GB200伺服器，將陸續於第三季進入量產出貨階段，相關企業與供應鏈的獲利動能逐月增溫，看好整體AI相關產能加速放量趨勢，且AI運用不只局限於科技類股，更將擴及其他產業，不僅將加速帶動AI在企業與消費者終端應用的滲透度，亦持續增強科技產業獲利力。

▲境外美股基金績效（資料來源／Lipper）
▲境外美股基金績效（資料來源／Lipper）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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