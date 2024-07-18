川普言論嚇壞股市！法人喊其實「減稅論」對企業獲利反而有利

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年初川普一再表示，要將公司最高所得稅率持續調降，而在當選呼聲攀高的此時，進一步減稅的可能性極高，特別是經過槍擊案之後，川普勝選機率持續看升，他日前表示若再次當選總統，會將美國聯邦企業稅率從21%降低至20%。根據FactSet統計，S&P500指數成分股的有效稅率中值，2017年還多達31.2%，到了2018年僅剩20%。
除了降稅之外，葉家榮指出，川普也傾向促進經濟成長與加強對外貿易，有利於金融、科技、國防等面向帶來正面影響，雖然川普強烈的貿易政策立場，恐再次增加全球貿易的不確定性，進而造成全球金融市場波動，然而，市場仍認為川普若上任，仍較有利企業營運與資本市場表現。
PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸說明，美國大選雖會增加市場波動，但AI的趨勢浪潮已是有增無減的進行式，在企業獲利挹注之下，目前美股本益比仍具向上空間，特別是資訊科技產業本益比目前為43倍，相較於網路泡沫時的69倍仍有差距；市場預期美股第二季財報獲利成長可望達10.6%，第三季成長來到8.6%，全年預估獲利成長上看10.7%。
彭子芸進一步分析，根據最新研究報告，隨著AI龍頭輝達新一代Blackwell GB200伺服器，將陸續於第三季進入量產出貨階段，相關企業與供應鏈的獲利動能逐月增溫，看好整體AI相關產能加速放量趨勢，且AI運用不只局限於科技類股，更將擴及其他產業，不僅將加速帶動AI在企業與消費者終端應用的滲透度，亦持續增強科技產業獲利力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。