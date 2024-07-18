台積電遭川普保護費鐵拳重擊！外商投信端上「基本面」請投資人
美國前總統、共和黨總統候選人川普日前接受《彭博商業周刊》專訪時，點名台灣搶走美國的晶片事業，更稱「台灣應該要向美國付保護費」，掀起熱議。台積電股價頓時受到影響而重挫，不過，外商投信負責人表示，川普的言論可能有政治影響，但市場基本面不變。
國際中心顏得智／綜合報導
川普接受彭博商業周刊專訪時抱怨，台灣100％奪取了美國的晶片事業，「他們有錢的很」；川普還認為，台灣應給美國保護費，「台灣為我們做了什麼？我們多年來保護台灣，他們卻偷走了我們的晶片事業，現在中國這麼想併吞台灣，我不確定我們繼續（保護）下去還有什麼意義。」
此話一出，讓美股台積電ADR週三重挫近8%；台股台積電股價開盤也一度跌破千元，來到986元，在收盤時才收斂跌幅，回到1005元，跌幅2.43%。
對於川普言論的影響，根據路透報導，知名外商投信富蘭克林華美投信董事長黃書明(James Huang)表示，「川普的言論可能會產生政治影響，但不會改變市場基本面」。
他表示，各大公司仍然對人工智慧非常樂觀，並大力投資人工智慧。他們認為，川普的言論不會改變這一點。
台積電今（18）日下午召開線上法說，公布2024年第二季自結歸屬母公司稅後淨利2478.45億元，季增9.92％、年增達36.33％，雙創同期新高、歷史第三高，每股盈餘9.56元