企業行善惠澤岡榮　岡榮「摯誠之友」得意中華食品

得意中華食品廠址位於岡山區本洲工業區內，與岡山榮家相鄰不遠，源於特殊因緣，得意中華食品董事長陳秀卿對於岡山榮家長輩特別關心，每每隔段時日就會主動來電關懷榮家長輩生活，又顧及公費就養的長輩們生活上有所不足，經常主動捐贈榮家高級養生調理包，提供及補充長輩們日常營養不時之需。副家主任程釋鋒日前偕同相關人員，前往得意中華食品拜會總經理林琮隆表達謝忱。
記者郭凱杰／高雄報導
得意中華食品創辦人係林琮隆及陳秀卿夫婦1993年自高雄十全夜市發跡，經營迄今已逾廿年，不但是地方優質企業形象品牌，更是享譽國內外的優質食品企業。由於林琮隆賢伉儷由基層辛勤勞力而起，深知社會底層生活物資貧乏，需要社會各界的關懷與照顧，因此不論是企業經營初始或是經營有成現下，對於關懷回饋善行義舉從未間斷。
由於岡榮65家慶不巧陳秀卿董事長北上公忙，不及參加家慶活動，岡榮為表達感激之意，特別利用陳董事長公忙之餘，由副家主任程釋鋒代表家主任李文國致贈感謝狀及岡榮65家慶限量紀念品已表達誠摯謝意。
程釋鋒強調，得意中華食品公司為岡榮永久的「摯誠之友」，限量紀念品價值或許不高但卻代表著岡山榮家對其長期以來關懷照顧榮家長輩的崇高敬意，也因為得意中華食品公司的大愛善行，岡榮長輩備感溫馨，感謝林琮隆及陳秀卿賢伉儷！