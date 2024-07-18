魔獸稱台灣是「Country」慘遭中國封殺 陸委會：不要無限上綱
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將率台灣野馬隊球員參加TAT亞洲錦標賽，原訂要在中國鄭州舉辦的賽事，卻傳出延期，原因是他曾在總統府拍攝的影片中提到台灣是「國家」（country）遭中國網友抨擊，且比賽也無法順利進行。對此，陸委會今（18）日表示，不要無限上綱到台獨、不台獨。
記者呂炯昌／台北報導
去年5月時，霍華德曾與時任副總統的賴清德拍宣傳影片，並且在影片中稱台灣為國家（country），引發中國網友不滿抨擊，即便霍華德事後解釋，country有時候的意思也指「另一個地方」，但仍無法平息風波。TAT亞洲錦標賽總共有六站，原本預定第四戰要轉戰中國舉辦，但據悉文件送審至中國官方報批，就被挖出過去霍華德挺台灣的言行，因此遭到封殺，還連帶讓整個TAT賽程都被取消。據傳某位台北野馬啦啦隊成員也因披中華民國國旗拍照，也被列為是台獨分子。
陸委會今日例行記者會上，媒體詢問魔獸稱台灣是「Country」慘遭中國封殺一事，副主委梁文傑表示，有注意到網路上有在討論這件事，現在不知道比賽延期是否跟總統府影片有關。
梁文傑說，現在大陸很多事是官方不願意，但是是網民在網路上炒作會造成兩岸之間衝突與緊張，水能載舟、也能覆舟，什麼事任由網民炒作，官方變得很被動；輝達執行長黃仁勳說台灣是一個國家，大陸網民也在炒作，但是官方選擇冷處理，顯見可以冷處理還是可以控制。
梁文傑表示，不要無限上綱到台獨、不台獨，這樣對兩邊都不好