余祥銓爆與小12歲嫩妻陷婚姻危機！「吵著要分房睡」竟是為這件事
余祥銓去年和嫩妻柔柔結婚後，同年11月就誕下1女，讓余祥銓相當開心，而晉升人夫、人父身分的他也努力工作賺奶粉錢，沒想到才結婚1年的他，昨（17）日在臉書上發文，指出自己陷入婚姻危機，讓粉絲都嚇了一跳，余祥銓也坦言都是自己的問題：「因為打呼太大聲，柔柔受不了吵著要分房睡。」
記者施以慧／綜合報導
余祥銓透露自己因為打呼聲實在太擾人，讓妻子無法安穩入睡，所以決定就醫：「醫生評估完我的情況後，告知需進一步安排『睡眠檢查』了解是不是有『睡眠呼吸障礙』問題，等等等，這居然要在醫院睡一晚？！」看到篩檢報告出爐，余祥銓坦言事情有點嚴重，醫師則說：「有嚴重打呼，白天也常覺得累，被看到睡著時呼吸停止等情形，若想治療可以從陽壓呼吸器開始試試！」
余祥銓在聽取醫師的報告以後，表示自己真的不想戴呼吸器：「戴呼吸器睡覺？聽起來超荒謬的，我不要啊！」不過在柔柔的陪同下，余祥銓還是前往診所試戴呼吸器，發現睡覺時配戴呼吸器，呼吸變得通暢不少，「器給氣的感覺有股奇妙感，但一躺下後呼吸變得通暢不少！呼吸器其實沒那麼恐怖，只要挑對面罩並調整好呼吸方式，躺著適應後就可以很自然的呼吸。」
最後，余祥銓也笑說：「原來呼吸器不用把管子插在嘴巴裡啊？查錯資料了真尷尬。」不過最後也順利改善打呼問題，可以甜蜜與愛妻同房睡覺，網友也在留言區給予關心：「還好你有去醫院」、「把身體顧好家庭才會幸福安康」、「會打呼的人很多，老婆體諒會打呼的男人，代表她很愛你哦！」