憂美中晶片戰！台股大跌371點 金管會：密切關注適時採取措施
在市場擔憂美中晶片戰升溫，美股除道瓊指數小漲之外，其餘均下跌，台股今（18）日收盤也大跌371.35點，外資賣超538.27億元。對此，金管會也出面信心喊話，強調「台股基本面穩健」，上市櫃基本面穩健發展，將密切注國際金融情況變化及國內、外經濟情勢變化，適時採取相關措施。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局指出，美股以費城半導體指數下跌6.81%最大，亞股也跌多漲少，其中台股收23398.47點，下跌371.35點，跌幅1.56%，成交量5793.36億元，而同時段日本跌2.09%、韓國跌1.42%，新加坡跌0.61%，上海漲0.27%，香港漲0.45%。
若就今年以來走勢觀察，證期局表示，至昨日為止，台股漲幅32.56%，相較日本漲幅22.81%、新加坡漲幅7.69%、韓國漲幅7.08%、香港漲幅4.06%、上海跌幅0.41%、深圳跌幅7.24%、美國道瓊漲幅9.31%，台股表現優於國際主要股市。同時，今年截至昨日止，台股集中市場日均成交量約4384.41億元，相較去年同期增加69.85%，信用交易的整戶擔保維持率為178.50%。
證期局也強調，台股基本面還是穩健，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，國內上市櫃公司截至今年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。