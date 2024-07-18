《換乘戀愛3》第4對情侶書景周元也復合！粉絲傻問：復合戀愛？
南韓戀愛真人秀《換乘戀愛》邀請6對分手情侶入住同一間屋子，朝夕相處3週，可看到前任與別人互動或曖昧，最終再選擇要換乘或是復合。而在今年播出的第三季中，繼愛情長跑13年的情侶檔多惠、東鎮5日在IG宣布復合後，連周元跟書景都傳來好消息！昨（17）日晚間，周元在個人 Youtube 頻道向觀眾坦承，他和書景現已恢復情侶關係，突如其來的震撼彈讓觀眾們相當震驚。
記者許芷芸／綜合報導
周元和書景前後交往近3年，節目中兩人的復合意向也是讓觀眾最感到撲朔迷離的一對，書景在最終選擇時坦承對周元的情感，但周元選擇放下，當時兩人離別的場景，令許多觀眾哭得一把鼻涕一把眼淚。
沒想到在昨（17）日，周元透過YT頻道釋出一則QA影片，正面提及與書景的關係：「我們結束拍攝回到首爾後，把拍攝之間的誤會都解開了，雖然沒有百分之百解開，但幾乎都消除了。」在影片的結尾，周元放上了和書景的日常紀錄，影片中書景更是直呼周元「親愛的！」
復合的消息迅速傳開，粉絲們又驚又喜，紛紛留言送上祝福。而這季的情侶復合機率較高，6對中就有4對復合，也讓觀眾紛紛直呼：「應改名為復合戀愛吧！」、「請把當初為你們流的眼淚通通還來！」