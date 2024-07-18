小港醫院239培力咖啡館特製「濃稠咖啡」可避免嗆咳
由社團法人高雄市社福慈善總會輔導弱勢青年經營的「239培力咖啡館」日前在小港醫院門診大樓二樓盛大開幕，有別於一般咖啡店，239培力咖啡館除了提供各式咖啡與甜點外，更背負着重大任務，推出專為有咀嚼及吞嚥困難的人製作的「濃稠咖啡」。
記者陳美嘉／高雄報導
許多長者吞嚥能力大幅下降，所以被迫不能再喝喜愛的咖啡，因為這類液體對於有吞嚥障礙的人來說，很容易嗆入氣管造成肺炎。小港醫院因此研發「濃稠咖啡」，使用增稠劑給咖啡添加適當的黏度，依不同等級調製，這樣就可以緩緩吞下，避免嗆到的情況。
長期推動「善循環、愛永續」公益計畫的高雄市議員林智鴻，協助媒合「239培力咖啡館」進駐小港醫院設立新據點，林智鴻表示，「239青年培力咖啡」協助對烘焙糕點有興趣的弱勢青年學習，提供專業咖啡培訓和職場見習機會，非常認同這樣的理念，所以長期合作也全力協助在適合的場域拓展新據點。
小港醫院副院長馮明珠表示，醫療工作帶給人們的不應僅是身體的健康，更應讓人有「希望」，「239培力咖啡館」就是讓特殊境遇的青年用自己的努力找到希望的方法之一。小港醫院也是非常用心推廣咀嚼吞嚥機能重建的醫院，除了提供場域，也針對市民長者需求，協助研發讓容易嗆咳的長者也可以安心喝的咖啡和吃的點心，盼以咖啡香讓更多人感受到滿滿的溫暖。