赴日旅遊注意！日本再爆新冠確診潮「連9週」病例增　症狀似中暑

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東京牙科大學市川綜合醫院醫生寺嶋毅表示，目前日本正流行的事「KP.3」變異株，具有高度傳染性，很容易傳播，且因為是新型變異株，「即使接種過疫苗，或是曾經確診過，體內的抗體都難以見效。」
其中沖繩目前有90%以上的新冠肺炎患者都是感染「KP.3」，隨著疫情擴大，沖繩縣的醫療機構現在也面臨了緊急狀況。
由於感染新冠肺炎與中數的初期症狀都是發燒和倦怠感，兩者十分相似，因此很難進行區分。中暑後續症狀包括頭暈、四肢無力、意識障礙和嘔吐等，COVID-19則可能會有喉嚨痛、咳嗽、流鼻水和腹瀉。
曾在6月下旬感染新冠肺炎的日本電視台主播鈴江奈奈透露，自己當時也搞不清楚是不是確診，「那天已經發燒了，但因為天氣很熱，還想說會不會是中暑，在家用快篩檢測後也呈現陰性，但為了保險起見前往醫院再次檢查，才確認是感染新冠肺炎。」
東京一家診所的院長伊藤博道也透露，他的診所中有許多患者有發燒症狀，還以為是感染新冠肺炎，實則是中暑。
伊藤博道表示，由於新型變異株流行，再加上今年天氣異常炎熱，「身體還沒習慣高溫之前，就已經經歷了多個『猛暑日』，導致自律神經被打亂、食慾下降，免疫力也受到影響。」因此不要輕易自我判斷，建議還是就醫。
感染新冠肺炎初期會出現病毒性肺炎，這是因為病毒攻擊肺部所引起的，很少會演變成重症。但在發病第一週之後，很多患者會在第二、第三週出現「免疫性肺炎」，但這並非病毒在攻擊肺部，而是「免疫系統過於努力地抵抗體內殘留的病毒，因而引起發炎」。免疫性肺炎的症狀也很強烈，往往需要花很長時間痊癒。