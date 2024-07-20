《她的日與夜》白敘厚的5件事！模特兒出身　以男團出道卻被開除

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白敘厚出生於1996年8月25日，憑著稚嫩的鮮肉臉蛋和177公分的高挑體態，獲得不少粉絲的支持與喜愛，他在2017年時，以拍攝信用卡廣告初次亮相，以模特兒的身分闖蕩演藝圈。而白敘厚的本名叫做劉韓俊（유한준），他早期是以藝名「韓俊」在演藝圈中活動，在以演員身分出道之後便改成新的藝名「白敘厚」。
一度將以男團身分出道 卻爆出各種爭議慘被開除
白敘厚在《她的日與夜》劇中飾演偶像歌手，其實他在戲外也曾一度要以男團身分出道。白敘厚在2019年時，以藝名「韓俊」參加Mnet的選秀節目《TO BE WORLD KLASS》，本來他在節目中拿下第三名，成功入選男團「TO1」的準成員，即將準備跟團體一起出道，沒想到卻在入選8天之後，被爆出無故擅自脫隊和緋聞爭議，最後跟經紀公司「n.CH Entertainment」達成協議，白敘厚退出該男團，並改由其他參賽者遞補他的位置出道。
出道之路歷經波折不放棄 轉當演員出演網劇《戀愛革命》
白敘厚的演藝之路歷經波折，準備出道卻又突然失去機會，但他並沒有因此喪失鬥志而離開經紀公司「n.CH Entertainment」，他在2020年時出演網劇《戀愛革命》，轉以演員的身分出道，後續又拍了《Color Rush》、《Sometoon朋友與初戀》、《Sometoon流星》、《IDOL：The Coup》、《美男堂》、《為你心動》、《聲音糖果：你填滿我的聲音》等戲劇，從小配角展開他的演員之路。
出演《美男堂》知名度漸開 《為你心動》讓人印象深刻
白敘厚在2022年因出演改編自推理小說的《美男堂》而逐漸打開知名度，他在劇中飾演號稱「MZ世代花美男發明王」的實習生趙娜段。角色趙娜段在學生時期因爲長相俊秀、體型纖瘦，在校園中被欺負霸凌，一直到碰上美男堂的人們，他逐漸打開心房，變成活潑可愛的男孩。
此外，白敘厚在2023年時參與演出韓劇《為你心動》，該劇由玉澤演、元志安所主演，白敘厚在劇中則是飾演厭惡人類的吸血鬼「利萬輝」，雖然是配角，但他在劇中的表現讓不少觀眾都對他印象深刻。
出演《她的日與夜》帥氣男二爆紅 深情形象擄獲大批劇迷的心
白敘厚在韓劇《她的日與夜》中演出男二「高原」，該角色原本是高人氣偶像歌手，卻因為濫用「非法麻醉藥物」而被起訴，後來他決定先暫停演藝事業，用入伍來換取緩刑，被派到瑞韓檢察廳當替代役，也因此遇見李姃垠所飾演的大嬸「林順」，在某次遭遇黑粉攻擊時被林順拯救後，他便開始對林順產生好奇心，然後漸漸也有了情意。
在劇中，高原長得帥氣，個性相當貼心可愛，又是多金男，不管在面對李微進（鄭恩地 飾）還是林順（李姃垠 飾）都表現出非常真誠的態度，如此深情的形象，擄獲大批觀眾的心。不少觀眾都認為白敘厚與兩位女主角都非常有CP感，蠻多劇迷在追劇之後，都直呼比較喜歡男二，認為白敘厚完美詮釋了角色。