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京阿尼縱火案滿5年！員工重返舊址辦追悼會　建立36隻飛鳥紀念碑

▲京阿尼縱火案今（18）迎來五週年，死者家屬、京阿尼社長與倖存員工等人今返回事發地點舉行追悼會。（圖／美聯社／達志影像）
▲京阿尼縱火案今（18）迎來五週年，死者家屬、京阿尼社長與倖存員工等人今返回事發地點舉行追悼會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

京阿尼縱火案今（18）迎來五週年，死者家屬與員工今天重返事發地點第一工作室的舊址舉行不對外公開的追悼會，京阿尼社長也出席默哀，許多支持者則前往京都宇治市的京阿尼事件紀念碑悼念遇難者。犯案的兇嫌青葉真司今年1月25日遭判處死刑，但青葉與辯護律師不服一審判決繼續提出上訴，惟經過5個月過去，審理日程仍未定。

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位在日本京都市伏見區的日本知名動畫製作公司「京都動畫」（又稱「京阿尼」）於2019年7月18日遭青葉真司蓄意縱火，建築物內一共70名員工最終36人死亡、34人輕重傷。

根據《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》報導，京阿尼縱火案五週年之際，罹難員工的家屬與員工等總計144人今前往京阿尼第一工作室舊址悼念亡者，由於追悼儀式並不對外公開且原址仍是一片空地，因此選擇在工作室舊址搭建臨時帳篷舉行哀悼會。

其中一名代表員工的動畫師致詞時表示，至今他們心中還充滿失去同伴的失落感，相信持續製作作品，逝去同伴的遺志也會一起抵達未來，京阿尼社長八年英明則表示，失去同伴的遺憾與他們的憤怒相當。

嫌犯青葉真司因朝員工潑灑汽油並縱火，而遭控殺人罪等，京都地方法院經過審理後於2024年1月25日判決青葉死刑，但青葉不服一審判決，隨後於2月7日提出上訴。不過，5個月過去，今後的審理日程目前仍未定；在工作室拆除後，京阿尼除了預計規劃重建以外，也希望能夠在原址設立不對外公開的慰靈碑。

▲日本2019年發生知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，檢方今（7）日在法庭上對45歲的被告青葉真司（圖右）求處死刑。（圖／翻攝自NHK）
▲日本2019年發生知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，圖為檢方在法庭上對45歲的被告青葉真司（圖右）求處死刑。（圖／翻攝自NHK）
此外，由罹難者家屬、員工與民間團體組織而成的「志向繼承連結會」（志を繋ぐ会），於本月14日也在京都宇治市的歷史公園內揭幕了「連繫意志之碑」（志を繋ぐ碑）紀念碑。

▲京阿尼縱火案。（圖／美聯社／達志影像）
▲京阿尼縱火案紀念碑。（圖／美聯社／達志影像）
該紀念碑高約3公尺、寬約2公尺，且有著36隻向罹難者致敬的飛鳥環繞，上頭刻寫的碑文則提到「由動畫傳達的無止盡夢想，就算只是繪製出一條線，也需要多年培養出來的技術與深厚情感，才能傳達給孩子們以及所有世代確切的影像與故事」；宇治市政府則指出，由於這座紀念碑並非慰靈碑，旨在傳承與事件相關者的志向並供記憶，希望民眾避免在當地獻花或供奉。

至於犯案的兇嫌青葉真司，日本警方在他同遭大火嚴重的燒傷痊癒後，於2020年將其逮捕和開庭審理，今年1月25日京都地方法院一審宣判青葉真司死刑，但青葉真司與辯護律師不服判決欲上訴，但5個月過去重新審理日程仍未決定。

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