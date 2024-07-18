京阿尼縱火案滿5年！員工重返舊址辦追悼會　建立36隻飛鳥紀念碑

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根據《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》報導，京阿尼縱火案五週年之際，罹難員工的家屬與員工等總計144人今前往京阿尼第一工作室舊址悼念亡者，由於追悼儀式並不對外公開且原址仍是一片空地，因此選擇在工作室舊址搭建臨時帳篷舉行哀悼會。
其中一名代表員工的動畫師致詞時表示，至今他們心中還充滿失去同伴的失落感，相信持續製作作品，逝去同伴的遺志也會一起抵達未來，京阿尼社長八年英明則表示，失去同伴的遺憾與他們的憤怒相當。
嫌犯青葉真司因朝員工潑灑汽油並縱火，而遭控殺人罪等，京都地方法院經過審理後於2024年1月25日判決青葉死刑，但青葉不服一審判決，隨後於2月7日提出上訴。不過，5個月過去，今後的審理日程目前仍未定；在工作室拆除後，京阿尼除了預計規劃重建以外，也希望能夠在原址設立不對外公開的慰靈碑。
此外，由罹難者家屬、員工與民間團體組織而成的「志向繼承連結會」（志を繋ぐ会），於本月14日也在京都宇治市的歷史公園內揭幕了「連繫意志之碑」（志を繋ぐ碑）紀念碑。
該紀念碑高約3公尺、寬約2公尺，且有著36隻向罹難者致敬的飛鳥環繞，上頭刻寫的碑文則提到「由動畫傳達的無止盡夢想，就算只是繪製出一條線，也需要多年培養出來的技術與深厚情感，才能傳達給孩子們以及所有世代確切的影像與故事」；宇治市政府則指出，由於這座紀念碑並非慰靈碑，旨在傳承與事件相關者的志向並供記憶，希望民眾避免在當地獻花或供奉。
至於犯案的兇嫌青葉真司，日本警方在他同遭大火嚴重的燒傷痊癒後，於2020年將其逮捕和開庭審理，今年1月25日京都地方法院一審宣判青葉真司死刑，但青葉真司與辯護律師不服判決欲上訴，但5個月過去重新審理日程仍未決定。