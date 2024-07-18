教育部全國新住民學習中心業務交流暨工作坊登場

教育部113年新住民學習中心業務交流暨工作坊於7月17日、18日在高雄舉行，邀集全國新住民學習中心承辦人員同聚一堂，為新住民發展學習與終身教育議題做交流與分享，深化多元文化不同面向探討，並扎根新住民基礎學習內涵。
記者陳美嘉／高雄報導
交流工作坊以多元文化為主軸，著重強化並提升各地方政府及新住民學習中心夥伴的性別平等意識及多元文化知能，活動特別邀請高雄市女性權益促進會副理事長蔣琬斯分享「性別平等的發聲練習：當多元家庭遇上多元文化」、圓富國中達妮芙·伊斯坦大校長講授「飛躍國度之多元文化啟航」。現場也邀請玫瑰墓以「演講音樂會」的形式，利用感人肺腑的歌聲，帶領大家走入新住民的生命故事，勾勒多元文化尊重之聲。
除了終身教育面向，高雄市亦積極配合新南向教育政策，教育部在108新課綱中將新住民語納入語文領域，高雄市112學年度高達183所國中小開設779班新住民語文課程，成長迅速，113學年度已開設近千班，實踐一人即開課的理想，扎根培育新住民二代人才，也讓更多孩子瞭解不同多元文化的特性，促進不同文化交流與包容。
高市府教育局副局長黃盟惠表示，新住民與子女是臺灣發展不可或缺的重要力量，透過本次工作坊中學者專家、地方政府與新住民學習中心夥伴們交流對談與相互激盪，觸發更多對新住民終身教育創新想法與成長規劃，落實在新住民教育計畫之中，以營造友善環境、族群融合與永續發展未來藍圖。