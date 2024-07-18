豬哥亮真的回來了！4大爆笑神作「重出江湖」生前身影逼哭影迷
第11屆桃園電影節「焦點影人：天王崛起－億萬巨星豬哥亮」單元，破天荒集合喜劇泰斗豬哥亮的4部精彩作品：《雞排英雄》、《大囍臨門》、《大稻埕》、《大尾鱸鰻》。搭配柏林影展金熊獎導演、來自羅馬尼亞的卡林彼得奈特（Calin Peter Netzer），以及「全歐洲最受歡迎的男人」德國男星法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski），共同揭開精彩序幕！
記者黃雅琪／綜合報導
豬哥亮在90年代末演藝事業最高峰時，因為賭債問題「出國深造」。2011年《雞排英雄》是他復出後的第一部電影，以草根庶民奮鬥求生勵志故事，衝出新台幣1億4000萬元票房，開啟「豬式喜劇」賀歲片狂潮；2013年《大尾鱸鰻》描述退休黑道老大與女兒的溫暖親情，票房更是狂飆到新台幣4億3000萬元。
2014年《大稻埕》穿越到日治時期，豬哥亮變身扭轉歷史關鍵人物，還與隋棠飾演的藝伎談戀愛；2015年《大囍臨門》逗趣幽默描寫兩岸聯姻，豬哥亮扮演林心如的父親，與由「果郡王」李東學所扮演、來自北京的女婿高手過招，笑中帶淚，感人肺腑。
桃園電影節「焦點影人：天王崛起－億萬巨星豬哥亮」單元，將於8月17日舉行一場重量級座談會，《大尾鱸鰻》監製朱延平、導演邱瓈寬、《大稻埕》導演葉天倫、《大囍臨門》導演黃朝亮齊聚一堂，一同分享當年與豬哥亮拍戲時的幕後祕辛。第11屆桃園電影節8月16日正式開幕。