張國榮生前摯愛被爆有新歡！經紀人直播反擊 唐鶴德也列3點澄清
香港巨星張國榮於2003年愚人節當天輕生身亡，生前摯愛唐鶴德每年都在社群平台發文悼念，深情之舉令許多粉絲動容。不過近日唐鶴德被爆出其實已經有了新男友，兩人不僅同住在張國榮留下的住處，甚至疑似找代理孕母生了2個孩子。對此，唐鶴德於今（18）日發表3點澄清聲明否認，而張國榮的前經紀人陳淑芬也透過直播回應：「要不是當事人直接跟我講，我不會相信也不會理會的。」
記者許芷芸／綜合報導
港星張國榮過世多年來，生前摯愛唐鶴德每到重要紀念日仍會發文紀念。不過近期有網友曬出唐鶴德與一名男子親密靠頭的合影，爆料唐早在多年前就結交新歡，兩人住在張國榮生前留下來的房子，不僅如此，甚至還透過代理孕母育有2子。
消息立刻引起熱議，許多粉絲湧入唐鶴德的IG謾罵。唐鶴德隨即將IG設為私人帳號，並於今（18）日下午則發出聲明：「我已搬離和哥哥的舊居10多年了，哥哥離開後我是獨居。我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。」此外他也撇清找代理孕母一事：「你們見到的小朋友都是朋友的小孩，我跟2位小朋友像爺孫關係更多一些。」
對於「唐鶴德新歡」一事，張國榮的前經紀人陳淑芬也於昨（17）日直播時回應此事，她坦言只看過一兩張照片：「我不認識這個人的名字，我從來沒聽過，這個人我一點印象都沒有。」她認為若當事人沒有主動跟她說，她是不會相信也不會理會的。
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