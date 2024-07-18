蕭淑慎尪發不自殺聲明！梁軒安怒人要懂飲水思源：有種到我面前談
47歲藝人蕭淑慎的老公梁軒安，今（18）日突然發不自殺聲明，他發文感嘆，「人生的追求不是只有利益，當初來找我的時候，拜託來拜託去的，現在呢？人真的要懂得飲水思源。」他繼上個月被一位曾姓女子指控騙財騙色，16日又爆被一名女歌手Rina指控性侵，今還有「幫我X小鳥」音檔流出，似乎是對近日來的指控感到無奈。
記者林奕如／綜合報導
梁軒安在16日被一名女歌手Rina指控他設局性侵，梁軒安曾回應《NOWnews今日新聞》表示，「絕對沒有這件事，我現在把證據給律師，請律師處理。」梁軒安今發文也重申，「我真的還有很多真正的證據，已經交給律師。」要大家不要扯到他的太太，「你們提吿的人還是準備要告的人，有種就到我面前來談，呼籲拒絕用輿論來置人於死地，我很清楚躲在後面操盤的是誰，我會把你們揪出來的。」
梁軒安目前經營雄鷹娛樂公司，旗下藝人大約有40位，女藝人居多，他和蕭淑慎結婚後，不時在臉書曬恩愛，日前爆出曾姓女子指控騙財騙色，蕭淑慎曬出夫妻一起吃大餐照片，行動力挺老公。
這次又爆出女歌手Rina指控性侵，梁軒安透露，太太對此事生氣，太太生氣的原因是，「當初她就說要我看清合作的人，結果我不聽勸。」梁軒安有信心不會影響他跟太太感情，「她也見過大風大浪，我本來工作環境就這樣，會遇到很多有心人士，大不了以後我都帶男生出去。」
※【NOWnews 今日新聞
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