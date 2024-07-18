台灣最強高中生Ray又發狂了！跟中國男1v1單挑　電爆對手2句超嗆

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Kai 先是提問：「你有聽過台灣這個國家的名字嗎？」中國留學生 Keon 點點頭，隨後 Kai 又表示：「你知道中國與台灣間有嚴重摩擦，解決這個問題的唯一方法，就是中國 vs 台灣籃球 1v1 鬥牛。」隨後 Kai 拿起電話打給 Ray，直接安排這場世紀之戰。
開賽之前，Ray 與中國金髮留學生 Keon 先透過視訊電話開始互嗆。金髮男 Keon 狠嗆「X你媽」，Ray 則用台語反擊「X你娘跨沙小」，還嗆 Keon 是假中國人，煙硝味十足。
抵達球場後，Ray 與 Keon 代表台灣 vs 中國的鬥牛賽正式展開。Ray 先是展現了在高中籃球校隊與近期參加業餘聯賽的球技，拿下 2:0 領先，隨後中國男 Keon 則運用身體能力和一顆打板三分球，拿到 3 分反超。此時，Ray 再度發力，不斷切入找尋對手破綻，連續拿下 2 分，將戰局打成 4:3 領先。沒想到 Keon 突然手感爆發，投進一顆高難度三分球，拿下第 5 分領先 Ray。
然而，戰局從此開始風雲變色。Ray 拿到球權後開始不留情，接連切入拿下分數，而 Keon 似乎體力下滑，進攻不再成功。最終，Ray 以 11:5 戰勝對手。拿下勝利後，Ray 再次對鏡頭嗆聲「Fxxk China」、「中國不行啦」。
這段直播當下已經吸引超過 10 萬網友線上觀看，而精華影片才發出 10 小時，就已經吸引超過 43 萬人次觀看。不少美國網友紛紛驚呼：「Ray 的球技真的不錯」、「這位中國學生的普通話比 John Cena 還要差 XD」、「Ray 一聽就知道這個男生應該離開中國很久了，才會說他是假中國人」。