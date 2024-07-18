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台灣最強高中生Ray又發狂了！跟中國男1v1單挑　電爆對手2句超嗆

▲台灣最強高中生 Ray 與中國男子進行 1v1 鬥牛。（圖／翻攝Kai Cenat Live）
▲台灣最強高中生 Ray 與中國男子進行 1v1 鬥牛。（圖／翻攝Kai Cenat Live）

記者潘毅／綜合報導

台灣最強高中生 Ray 的風格越來越狂野！美國最強直播主 Kai Cenat 昨（17）日在戶外進行直播時，遇到了一位來自中國上海的留學生觀眾。靈機一動的 Kai 立刻安排了一場中國 vs 台灣的 1v1 鬥牛賽，結果 Ray 展現高超球技，徹底擊敗對手，還補嗆「中國不行啦！」

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昨（17）日，Kai Cenat 在紐約進行街頭直播時，突然遇到一位染著金髮的中國留學生熱情上前打招呼。這位金髮男表示自己是上海人，但因長期待在國外，只會一點中文，不過這已經足夠讓鬼才直播主 Kai 萌生有趣的點子。

Kai 先是提問：「你有聽過台灣這個國家的名字嗎？」中國留學生 Keon 點點頭，隨後 Kai 又表示：「你知道中國與台灣間有嚴重摩擦，解決這個問題的唯一方法，就是中國 vs 台灣籃球 1v1 鬥牛。」隨後 Kai 拿起電話打給 Ray，直接安排這場世紀之戰。

▲昨（17）日Kai Cenat在街頭直播，突然遇上一位染著金髮的中國留學生熱情上前打招呼，讓他立刻萌生鬼點子。（圖／翻攝Kai Cenat Live）
▲昨（17）日Kai Cenat在街頭直播，突然遇上一位染著金髮的中國留學生熱情上前打招呼，讓他立刻萌生鬼點子。（圖／翻攝Kai Cenat Live）
開賽之前，Ray 與中國金髮留學生 Keon 先透過視訊電話開始互嗆。金髮男 Keon 狠嗆「X你媽」，Ray 則用台語反擊「X你娘跨沙小」，還嗆 Keon 是假中國人，煙硝味十足。

▲Ray 與 Keon 在賽前先透過視訊對嗆。（圖／翻攝Kai Cenat Live）
▲Ray 與 Keon 在賽前透過視訊對嗆。（圖／翻攝Kai Cenat Live）
抵達球場後，Ray 與 Keon 代表台灣 vs 中國的鬥牛賽正式展開。Ray 先是展現了在高中籃球校隊與近期參加業餘聯賽的球技，拿下 2:0 領先，隨後中國男 Keon 則運用身體能力和一顆打板三分球，拿到 3 分反超。此時，Ray 再度發力，不斷切入找尋對手破綻，連續拿下 2 分，將戰局打成 4:3 領先。沒想到 Keon 突然手感爆發，投進一顆高難度三分球，拿下第 5 分領先 Ray。

然而，戰局從此開始風雲變色。Ray 拿到球權後開始不留情，接連切入拿下分數，而 Keon 似乎體力下滑，進攻不再成功。最終，Ray 以 11:5 戰勝對手。拿下勝利後，Ray 再次對鏡頭嗆聲「Fxxk China」、「中國不行啦」。

▲Ray 展現驚人的籃球技巧，多次突破單打成功，拿下這場世紀之戰的勝利。（圖／翻攝Kai Cenat Live）
▲Ray 展現驚人的籃球技巧，多次突破單打成功，拿下這場世紀之戰的勝利。（圖／翻攝Kai Cenat Live）
這段直播當下已經吸引超過 10 萬網友線上觀看，而精華影片才發出 10 小時，就已經吸引超過 43 萬人次觀看。不少美國網友紛紛驚呼：「Ray 的球技真的不錯」、「這位中國學生的普通話比 John Cena 還要差 XD」、「Ray 一聽就知道這個男生應該離開中國很久了，才會說他是假中國人」。

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