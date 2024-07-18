蔡依林住酒店要求和民眾換房？網友曝光內幕 粉絲一看酬謝羨慕死
43歲的亞洲流行天后蔡依林（Jolin）近期面臨愛犬「屋虎」逝世，但人正在大陸巡演的她仍強忍悲痛繼續工作。近日蔡依林前往合肥，準備在當地開唱，有網友在小紅書上貼出與蔡依林團隊之間的對話，讓他感到相當暖心，該名網友指出，自己入住當地的飯店，卻收到蔡依林的團隊私訊，表明希望整個團隊住在同層樓，詢問網友是否願意更換房間，最後在得到網友同意後，還大方贈送演唱會門票，讓網友非常驚喜。
記者施以慧／綜合報導
網友也透露，其實自己一開始並不曉得是哪位藝人的團隊，只知道對方懇求他能更換房間，好讓整個團隊都住在同一層樓，大家相互照應，而網友也坦言自己其實並不介意：「說實話，開始並不知道是Jolin團隊，我只是覺得小事一樁便答應了，而且也表示並不需要幫忙支付房間費用。」沒想到第2天團隊就來表示謝意，並贈送他演唱會的門票：「感受到Jolin團隊滿滿的真誠和禮貌。」
另外該網友也坦言：「我是常住客，已經在這個房間住了1個月了，東西很多，同意換房間沒有任何想要索取的想法。只是在此想表達Jolin團隊的善意。」最後曬出團隊贈送的演唱會門票，證明所言不假，並強調：「請不要私信加錢換座位，禮物與真誠請不要拿錢來衡量。」並透露雖然自己是「理工男」，從來沒有追過星，這會是他人生第1次看演唱會。
該貼文底下也有許多粉絲給出評論，有人笑稱：「你看現場會愛上姐姐的」、「姐的演唱會超讚的」、「好好享受現場，希望你看得開心！」也有其他粉絲大讚該名網友的善意：「你真的人怪好的，住了1個月搬家可太麻煩了」、「住了1個月的房間他說換就換？這張門票是他該得的！」