漢光演習影響！桃園機場7/25上午管制1小時　33架班次提前或延後

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另外，因應漢光演習空域管制資訊持續更新，桃園機場公司分別於6月28日、7月8、7月10日、7月16日、7月17日，邀集民航局、飛航服務總台、航空公司、地勤業者等單位召開會議研商，要求航空公司調整航班時刻也應提前通知旅客。
飛航服務總台航管單位將與相鄰飛航情報區協調流量管制，並視25日演習實際航行量以及天候情況機動協調調整，桃園機場公司亦將成立應變中心，即時因應突發狀況，調整措施包括「配合調整航班，以服務客機優先，25日上午取消18架次貨機」、「增加航機油量避免轉降」、「加強航機組員人力派遣等因應措施」。
桃園機場公司表示，為了降低旅客等候時間、提升場面營運彈性及維持航機動線順暢，也將採取多項對應措施，包括「空側部分取消日間跑道聯合巡場」、「暫停貨機、維修機及技術降落申請」、「暫停夜間例行跑滑道維修工項」、「進行全場停機位資源配置調整」、「陸側部分協調航空公司彈性運用報到櫃台、「協調入出境單位及商業夥伴，強化演習期間旅客通關及聯外交通疏導、提供足量餐飲服務」等。
桃園機場公司提醒，旅客暑假入出、境人潮多且航班密集，相關單位雖已預先盤點因應措施，但在上午9時至中午12時演習前後的航班均有可能受影響有所延誤，務必提前向航空公司確認航班資訊，及早做出因應準備。
最後，考量此為國軍年度大型操演，桃園機場公司持續與各相關單位滾動檢討各項因應措施，仍請旅客洽詢各個航空公司確認航班資訊，預留充足時間應對，接送機民眾可多加利用停車場前半小時免費優惠，減少路緣臨時停車，提升車流順暢。