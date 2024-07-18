見最新民調預言賴清德將「繼續殺」　黃暐瀚揭他1目的

漢光演習影響！桃園機場7/25上午管制1小時　33架班次提前或延後

▲桃園機場。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲桃園機場。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者林則澄／台北報導

國軍漢光40號實兵演習將於7月22日至26日展開，交通部民用航空局配合發布飛航公告進行空域管制關閉，桃園國際機場將在7月25日上午10時至11時空域關閉暫停起降，部分機場航班將有調整提前或延後的異動，預估當天上午33架次航班都有可能會受到影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園機場公司統計，25日空域管制關閉1小時內有33架次航班，包括到場15架次、離場18架次，由於當天上午10時至11時空域關閉，部分航班調整提前或延後，截至今日為止包括華航、長榮、星宇、台灣虎航等22航班都將調整出發時刻，其餘航班則依各個航空公司營運調度持續評估當中。

另外，因應漢光演習空域管制資訊持續更新，桃園機場公司分別於6月28日、7月8、7月10日、7月16日、7月17日，邀集民航局、飛航服務總台、航空公司、地勤業者等單位召開會議研商，要求航空公司調整航班時刻也應提前通知旅客。

飛航服務總台航管單位將與相鄰飛航情報區協調流量管制，並視25日演習實際航行量以及天候情況機動協調調整，桃園機場公司亦將成立應變中心，即時因應突發狀況，調整措施包括「配合調整航班，以服務客機優先，25日上午取消18架次貨機」、「增加航機油量避免轉降」、「加強航機組員人力派遣等因應措施」。

桃園機場公司表示，為了降低旅客等候時間、提升場面營運彈性及維持航機動線順暢，也將採取多項對應措施，包括「空側部分取消日間跑道聯合巡場」、「暫停貨機、維修機及技術降落申請」、「暫停夜間例行跑滑道維修工項」、「進行全場停機位資源配置調整」、「陸側部分協調航空公司彈性運用報到櫃台、「協調入出境單位及商業夥伴，強化演習期間旅客通關及聯外交通疏導、提供足量餐飲服務」等。

▲桃園國際機場受到漢光演習影響，當天上午部分班機起降提早或延後。（圖／桃園機場公司提供）
▲桃園國際機場受到漢光演習影響，當天上午部分班機起降提前或延後。（圖／桃園機場公司提供）
桃園機場公司提醒，旅客暑假入出、境人潮多且航班密集，相關單位雖已預先盤點因應措施，但在上午9時至中午12時演習前後的航班均有可能受影響有所延誤，務必提前向航空公司確認航班資訊，及早做出因應準備。

最後，考量此為國軍年度大型操演，桃園機場公司持續與各相關單位滾動檢討各項因應措施，仍請旅客洽詢各個航空公司確認航班資訊，預留充足時間應對，接送機民眾可多加利用停車場前半小時免費優惠，減少路緣臨時停車，提升車流順暢。

圓山飯店人事地震？傳葉菊蘭接董事長　交通部回應了

沒出國也可去機場！桃機「飛行安全」解謎活動　免費抽來回機票

穿耳洞反覆化膿！痊癒後「腫出2公分肉球」　醫示警：3類人易生疤

台灣第3度擔任東道主　花蓮縣主辦2026年國際少年運動會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生