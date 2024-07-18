槍擊川普槍手動機仍是謎！在Steam發「犯案預告」 也曾搜尋拜登
▲美國前總統川普（Donald Trump）13日在賓州遭遇槍擊，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）雖遭當場擊斃，但至今他的犯案動機仍是一個謎。圖為一位穿著川普槍擊現場照片T恤的女子，走過印有克魯克斯照片的海報。（圖／美聯社／達志影像）
記者
倪浩軒/綜合報導
2024-07-18 21:08:55
美國前總統川普（Donald Trump）13日在賓州遭遇槍擊，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）雖遭當場擊斃，但至今他的犯案動機仍是一個謎。《ABC》報導指出，調查人員發現克魯克斯曾在遊戲平台Steam上發布「犯案預告」，且克魯克斯的搜尋紀錄中顯示他也很關注拜登（Joe Biden），曾查詢拜登在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會日期，不過調查人員仍在釐清克魯克斯的政治觀點和犯案動機。
根據《ABC》報導，引述消息人士透露，克魯克斯曾在Steam上發表動態寫著，「7月13日將是我的首演，敬請關注」，當天正是川普在賓州造勢活動遇襲的日子。 另外，調查人員清查克魯克斯的搜尋紀錄，發現他除了搜尋川普外，也有關注拜登，克魯克斯不僅搜尋了川普在賓州當天造勢活動的時間表，也有搜尋了在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會日期。 ▲美國前總統川普遇襲後，執法人員前往槍手克魯克斯的住處進行搜查。（圖／美聯社／達志影像）
然而，這樣的結果只是再一次讓調查人員感到困惑，就如同克魯克斯雖然登記為共和黨選民，卻曾經捐款15美元給民主黨，調查人員從克魯克斯的搜尋歷史中，也無法明確找出克魯克斯的政治立場。
《美聯社》報導表示，對於目前調查人員似乎陷入瓶頸，國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）以2017年的拉斯維加斯槍擊案為例，該案件造成61人死亡以及422人受到槍傷，是美國歷史上最嚴重的槍擊案之一，但調查人員經過長達17個月的調查之後，最終也無法找到槍手犯案的動機究竟為何。