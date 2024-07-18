蕭淑慎嫩尪認了曾叫Rina「幫他X」！辯稱自己喝醉喊：真的不記得
女星蕭淑慎與小15歲老公梁軒安結婚7年，目前一同經營娛樂公司，旗下有40多名女藝人。但日前梁軒安被歌手Rina指控性侵，並公布25秒性騷錄音檔，讓外界一片譁然，而先前梁軒安曾回應《NOWnews今日新聞》表示：「絕對沒有這件事，我現在把證據給律師，請律師處理。」如今針對錄音檔一事，梁軒安終於鬆口，認了是他本人的聲音，但他坦言自己當時已經酒醉，想不起事情經過，並怒控該檔案有經過剪輯，「我又不是劉德華，要怎麼騙財騙色？」
記者施以慧／綜合報導
依照女歌手Rina公開的關鍵錄音檔中，可以聽到梁軒安不停調戲Rina，並說出猥褻詞彙：「我懶X給你吹可不可以」、「我的小X給你吹可不可以，給你吹？」讓女方的當場氣炸，但梁軒安接著還繼續裝瘋，甚至開始唱趙傳的〈我是一隻小小鳥〉，讓Rina相當傻眼。
事後Rina也痛批梁軒安，指出他都用婚姻不幸福、跟蕭淑慎兩年沒性生活、蕭淑慎曾罹患十二指腸癌、蕭淑慎快掛了等荒唐理由，營造可憐形象博取同情。而根據《ET today新聞雲》報導，梁軒安針對錄音檔大力抨擊Rina：「第1，那一定是我喝醉時說的，第2，他們是用兩個地方的影片串成一次，現場也有其他人。」
梁軒安也表示：「他們兩個女生各自都是有兩個小孩的，我又不是劉德華，要怎麼騙財騙色？而且他們既然都已經報案甚至提告了，我們就司法上見，各自提出證據來說囉，我真的後悔沒聽老婆的話幫她們，她們就是沒有得到想要的東西，才來指控這些。」也辯說自己已經不記得有沒有唱〈我是一隻小小鳥〉，「真的不記得。」