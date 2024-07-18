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林信寬首度入選中華藍！慶幸陳盈駿在球隊：他真的讓大家很安心

▲瓊斯盃今（18）日進行男子組第6日賽事，晚間7：00最後一場賽事由地主中華藍隊迎戰馬來西亞，而中華隊此戰登錄的12名球員全數都有得分紀錄，終場就以86：66輕取馬來西亞。義大利籍主帥圖齊賽後受訪時則是不吝嗇給予球員肯定，前鋒林信寬賽後則表示，很慶幸陳盈駿在陣中，並稱「他真的讓大家很安心。」（圖／籃協提供）
▲瓊斯盃今（18）日進行男子組第6日賽事，晚間7：00最後一場賽事由地主中華藍隊迎戰馬來西亞，而中華隊此戰登錄的12名球員全數都有得分紀錄，終場就以86：66輕取馬來西亞。義大利籍主帥圖齊賽後受訪時則是不吝嗇給予球員肯定，前鋒林信寬賽後則表示，很慶幸陳盈駿在陣中，並稱「他真的讓大家很安心。」（圖／籃協提供）

記者陳品翔/新北報導

瓊斯盃今（18）日進行男子組第6日賽事，晚間7：00最後一場賽事由地主中華藍隊迎戰馬來西亞，此戰中華藍靠著歸化洋將高柏鎧 （Brandon Gilbeck）繳出雙十數據，攻下全隊最高14分並抓下11個籃板，且登錄的12名球員全數都有得分紀錄，終場中華隊就以86：66輕取馬來西亞。而中華藍隊義大利籍主帥圖齊賽後受訪時，則是不吝嗇地給予球員肯定，本屆瓊斯盃首度入選中華藍隊的前鋒林信寬則表示，真的很慶幸陳盈駿在陣中，並稱「他真的讓大家很安心。」

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圖齊賽後給球員肯定　稱大家戰術執行都很到位

中華藍隊總教練圖齊在賽後接受訪問，表示此戰球隊不論是先發還是替補球員，都做好了充分準備，「今天晚上大家都準備好了，包含先發球員跟板凳球員，球隊也不是只有得分方面表現出色，戰術執行上也做得很到位。開賽我們隨即展現出強勢的狀態，而只要球員在場上非常專注，並順利執行任何的策略，表現自然就會延伸到場上的賽況。」

「因為我們的陣容比較小，對方一定在身高方面佔據優勢。在進攻籃板方面，我們要想辦法利用我們的速度進而去爭搶籃板，去彌補團隊身高較為不足的問題，這樣才可以與對手匹敵。」圖齊如此說到。

林信寬慶幸跟學長同隊　稱陳盈駿讓球隊很安心

首度入選中華藍隊的前鋒林信寬賽後則表示，自己很高興本屆能夠入選中華藍隊，也很開心能跟學長陳盈駿同隊，從他身上汲取經驗，他表示：「最開心的是能跟盈駿學長同隊，我從他身上學到很多東西，尤其是防守這部分。因為教練（圖齊）很重視全場壓迫，我在場邊一直觀察盈駿學長，看看他在場上是如何展現態度、如何讓對方球員感受到壓力。而在中華藍隊我的角色也與在雲豹不同，我在場上更多是擔任球隊的角色球員，我就是努力學習扮演好不同的角色。」

他（陳盈駿）真的帶給大家很安心的感受，我發現他其實也不太講話，我私底下也沒有跟他有太多的互動，但他在防守上真的能夠帶給對手很大的壓力，自己如果在場上面對到他，我想也會感到很大的壓力。」林信寬如此說到。

而替補控衛高錦瑋也是首度入選中華藍，他表示其實最近自己的狀態不太理想，也感到滿大壓力，「我自己的狀況一直都不是很好，也一直都很努力想調整到最好。而其實到今天我的三分球才開張，自己壓力也滿大的，還是謝謝隊友跟學長們不斷給我鼓勵，但我還是希望自己的狀況可以再調整到更好，接下來還有3場比賽，希望能有更好的發揮。」

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