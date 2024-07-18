科技股欲反彈不敵賣壓！美股短暫上漲後轉跌 台積電ADR上沖下洗
美股18日開盤後，經歷昨日下挫的大型科技股一度反彈，帶領美股主要指數翻紅，然而隨著時間過去，投資人賣壓湧現，科技股逐漸走軟，美股各主要指數也由紅轉黑，上下拉鋸震盪。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌166.40點、約0.40％；標普500指數下跌35.53點、約0.64％；那斯達克指數下跌194.11點、約1.08％；費城半導體指數下跌55.40點、約1.02％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，以科技股為主的斯達克指數開盤後一度反彈上漲，然而隨著投資人繼續將資金從科技股轉移出去，大型科技股重新轉弱，也拖累了大盤。截至寫稿時間為止，開盤一度上漲2％的台積電ADR報167.40，約下跌2.22％。
分析師雷普利（Charlie Ripley）表示，「顯然，美國聯準會即將降息的預期激勵投資人持續將資金移入小型股，在這樣的情況下，今年之前表現亮眼的科技股存在一定的獲利了結賣壓」。
另外，根據《路透社》報導，國際貨幣基金組織（IMF）週四表示，美國在今年底之前不應降息，且美國需要增稅以因應不斷膨脹的財政赤字。IMF認為，由於勞動市場強勁，聯準會可能需要等待更長時間才能開始實施寬鬆的貨幣政策，且IMF明確建議在今年底之前不應降息，以避免通膨死灰復燃。