壓力越來越大！川普勢頭越發興盛　傳拜登本週決定是否退選

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美媒《Axios》亦引述多位民主黨資深人士的話，儘管拜登公開表示將繼續競選，但他知道在對其能力的嚴格審查，以及最近幾週「可怕的民意調查」之下，他恐怕是無法繼續了。
據知情人士所說，拜登現在正認真考慮是否該退選，多名民主黨員都認為，他退出只是「時間問題」。尤其眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）都已直接告訴拜登，他參選不僅會失去白宮，還會危及民主黨贏回眾議院的努力，連前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據傳都私下告知拜登，他恐怕無法擊敗川普。
《路透社》引述民調顯示，7個競爭最激烈的搖擺州中，有4個對拜登來說越來越遙不可及，川普在喬治亞州、亞利桑那州、內華達州、北卡羅來納州的民調持續領先，若失去這4個州，意味著拜登得設法贏下賓州、威斯康辛州、密西根州等「鐵鏽地帶」（Rust Belt）的州份，才能湊齊贏得總統寶座所需的選舉人團票數。同時，川普競選團隊則表示，相信自己在明尼蘇達州、新罕布夏州和維吉尼亞州等傾向民主黨的州，也越發具有競爭力：「我們正在擴大版圖」。
不過，拜登競選團隊主管福克斯（Quentin Fulks）重申，拜登仍會繼續參選，顯示民主黨內部對此問題的意見仍相當分歧。白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）則回應，從剛結束的北約峰會可以看出，拜登帶領美國與盟邦的能力受到高度肯定，有信心會繼續在這方面發揮領導作用。