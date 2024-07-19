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壓力越來越大！川普勢頭越發興盛　傳拜登本週決定是否退選

▲美國總統拜登面臨的壓力越來越大，據消息人士透露，拜登正在思考是否應該退選，最快不排除本週就會宣布相關決定。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登面臨的壓力越來越大，據消息人士透露，拜登正在思考是否應該退選，最快不排除本週就會宣布相關決定。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）面臨越來越大的壓力，民主黨擔心若他繼續爭取連任，不僅會丟掉白宮，還可能讓民主黨失去參議院多數優勢，並失去重新獲得眾議院多數的機會。消息人士透露，再度確診新冠肺炎、隔離中的拜登，正在思考是否應該退選，最快不排除本週就會宣布相關決定；與此同時，川普（Donald Trump）將在共和黨全代會的最後一天，正式接受黨內總統候選人提名。

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美媒《NBC News》引述1名接近拜登的消息人士，聲稱雖然81歲的拜登在公開場合仍堅稱繼續參選，但也開始聆聽黨內關於他參選的風險考量，並向身邊的顧問諮詢關於副總統賀錦麗（Kamala Harris），擊敗共和黨總統候選人川普的可能性，顯示他的競選之路已相當「接近尾聲」。

▲美國副總統賀錦麗在過去兩年中表現引發諸多爭議，部分選民對她的信任度不高。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗被視為民主黨目前接替拜登、挑戰川普的「更好選擇」，卻不是「最好選擇」，想選贏川普的挑戰性仍然很大，就算她可能會做得比拜登更好。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美媒《Axios》亦引述多位民主黨資深人士的話，儘管拜登公開表示將繼續競選，但他知道在對其能力的嚴格審查，以及最近幾週「可怕的民意調查」之下，他恐怕是無法繼續了。

據知情人士所說，拜登現在正認真考慮是否該退選，多名民主黨員都認為，他退出只是「時間問題」。尤其眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）都已直接告訴拜登，他參選不僅會失去白宮，還會危及民主黨贏回眾議院的努力，連前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據傳都私下告知拜登，他恐怕無法擊敗川普。

《路透社》引述民調顯示，7個競爭最激烈的搖擺州中，有4個對拜登來說越來越遙不可及，川普在喬治亞州、亞利桑那州、內華達州、北卡羅來納州的民調持續領先，若失去這4個州，意味著拜登得設法贏下賓州、威斯康辛州、密西根州等「鐵鏽地帶」（Rust Belt）的州份，才能湊齊贏得總統寶座所需的選舉人團票數。同時，川普競選團隊則表示，相信自己在明尼蘇達州、新罕布夏州和維吉尼亞州等傾向民主黨的州，也越發具有競爭力：「我們正在擴大版圖」。

不過，拜登競選團隊主管福克斯（Quentin Fulks）重申，拜登仍會繼續參選，顯示民主黨內部對此問題的意見仍相當分歧。白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）則回應，從剛結束的北約峰會可以看出，拜登帶領美國與盟邦的能力受到高度肯定，有信心會繼續在這方面發揮領導作用。

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